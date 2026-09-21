仕事を頑張りたい夏樹、結婚して専業主婦になりたい春実。30歳の彼女たちは仕事か恋愛か選択を強いられる――。
あゆこが描く、DPNブックス「コミックなにとぞ」発の漫画『30歳の私たち』より一部をご紹介します。
2話(2)
次回、続きます。
30歳、仕事か恋愛か選択を強いられて…
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『30歳の私たち』(あゆこ/DPNブックス)
仕事を頑張りたい夏樹、結婚して専業主婦になりたい春実。30歳の彼女たちは仕事か恋愛か選択を強いられる――。
同棲中の彼氏はいるが、ブラックな会社で日々忙しく働く夏樹。30歳の誕生日、彼氏に浮気され何もかも変えて仕事だけで生きていこうと決意する。転職した先で大学時代の友人だった春実と出会う。春実は「結婚したら仕事はやめたい」と言い、お互いの価値観の違いに驚くも応援する夏樹。だが、春実は夏樹の悪気ない言葉にモヤモヤしてしまう。
そんな時、夏樹が同僚から告白され元カレのトラウマや決意もあり断ったが、それでもアタックを受けていると相談を受ける。自分が持っていないものを簡単に手に入れられる夏樹に妬ましい感情を抱きつつもそんな自分にも自己嫌悪する。だが、春実にも転機が訪れ受付嬢から広報部へ異動することに。女性たちの妬み嫉みはあるものの、仕事の楽しさに今までの理想を忘れ没頭する日々。だが、そんな時理想の男性が目の前に現れて――。
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