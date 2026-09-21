Cygamesは、マンガ配信サービス「サイコミ」で連載中の『地味異世界～魔法ナシで化物の大群と戦えってブラックすぎません？～』第4巻、『ブレイクニューワールド』第5巻を含む、計10タイトルの紙書籍を、2026年9月18日(金)に小学館から、9月15日(火)と9月30日(水)に自社出版企画「サイコミ パブリッシング」としてCygamesから、それぞれ発売する。

『地味異世界～魔法ナシで化物の大群と戦えってブラックすぎません？～』は、ブラック企業に勤める会社員・ノギが、魔法や超能力が存在せず、鍛えた分だけ強くなれる世界に転生する異世界ファンタジー作品。派手な能力に頼らず、地道かつ堅実に困難を乗り越えていく主人公の姿が人気を集めている。

『ブレイクニューワールド』は、人間の信用度がランク付けされる世界を舞台に、支配者にすべてを奪われた少年・キリヤが、世界をひっくり返す反逆に身を投じるSFサスペンス作品。政府による悪辣な抑圧からの解放を目指して奮闘する姿が、国内外で支持を集めている。

9月15日(火)発売タイトル

■『剣に焦ぐ』1～2巻

【作者】浅岡しゅく

【判型】B6判

【定価】1,089円(税込)

【発売】Cygames

不良少年・了一の無軌道な人生は、ある日警察官の小宮、

そして剣道と出会うことで一変する！！

魂が成長する超本格青春剣道ストーリー！

■『アイドルマスター シンデレラガールズ After20』5～8巻

【漫画】半二合 【原作】バンダイナムコエンターテインメント 【料理・酒監修】T.I.Planning

【判型】B6判

【定価】1,089円(税込)

【発売】Cygames

元アナウンサーのアイドル・川島瑞樹が偶然見つけた居酒屋『しんでれら』で出逢ったのは──？

思わずほっこりするオトナなシンデレラストーリー！

■『アイドルマスター シンデレラガールズ U149』5～8巻

【漫画】廾之 【原作】バンダイナムコエンターテインメント

【判型】B6判

【定価】1,089円(税込)

【発売】Cygames

『アイドルマスター シンデレラガールズ』に新たな輝きが紡がれる。

小さなアイドル達と小さな新人プロデューサーが贈る新しいシンデレラストーリー、開幕！！

※『アイドルマスター シンデレラガールズ After20』『アイドルマスター シンデレラガールズ U149』の新装版は製造都合上、印刷機器の変更により通常版と一部本体装丁が異なる場合がある。

9月18日(金)発売タイトル

■『クレイジーラン』5巻

【作者】蒼井ミハル/COMIC ROOM

【判型】B6判

【定価】880円(税込)

【発売】小学館

「共鳴するゾーンがトラックを支配する！」

東京都高校総体、最終日。

この日行われる5000m決勝には 全中2位の湊、3位の神山、11位の高峰、

そして1年間のブランクから復活した学年トップの卯月が肩を並べる。

その新勢力を迎え撃つ、上級生の面々。

南関東大会への切符は6枚。

熾烈極まる、熱き高校生たちの戦いが

今、始まる──！！

青春陸上ストーリー、第5巻！

9月30日(水)発売タイトル

■『黒衣の妹は私を許さない』2巻

【原作】草野誼 【作画】もてぃま

【判型】B6判

【定価】946円(税込)

【発売】Cygames

「──そうよあれは もうひとりのわたし あなた達の手で 自由にしていいわたし」

妹の婚約者を殺した罪を償い、刑期を終えて出所した山姫。彼女を迎えたのは、かつて共に暮らした家で待つ双子の妹・海姫だった。

だが、その家には見知らぬ男たちが住み着き、海姫もまた、妖しい笑みを浮かべ──。

光と闇、姉妹の執着が絡み合う、草野誼×もてぃまタッグの暗黒ワールド、第2巻！

■『地味異世界～魔法ナシで化物の大群と戦えってブラックすぎません？～』4巻

【作者】藤田曇

【判型】B6判

【定価】946円(税込)

【発売】Cygames

「言ったじゃないですか俺、誰も死なせないって」

敵が現れる「東の果ての先」に何があるのかを調べるため、敵地調査へ向かうことになった乃木達。

途中合流した命を惜しまない3人の軍人を守りながら進んだ先で──

伝説級の巨大な敵に遭遇してしまう！！

情報だけでは、実在していることを信用してもらえないと考え、巨敵の証拠を取りに行くことに…！？

理想とは程遠い、地味で堅実な異世界ファンタジー！

■『ちくわ戦記～おれのカワイイで地球侵略～』9巻

【作者】ブブ

【判型】A5判

【定価】1,320円(税込)

【発売】Cygames

相手の心が聞こえる“キーモチアケール”の力で、ワンちゃん専門占い師をすることになったのり子。

しかし占いの最中、夫・伴一のアヤシイ現場を見てしまい…熟年夫婦の愛の行方、ついに決着！

そんな折、ちくわの元に兄・いなりから、突然の電話が。

どこか元気なさげな様子が気になるが、

まさにゲップラー星では、ちくわの家族を狙う不穏な組織が暗躍していた…！

宇宙一キュートなハートフルコメディ！第9巻！

■『ブレイクニューワールド』5巻

【作者】宇津江広祐

【判型】B6判

【定価】946円(税込)

【発売】Cygames

「俺にはもう 選択肢がない」

教育センターで再会したキリヤの母は、目の前で連れ去られた。

その先に待っているのは「卒業」という名の「最終処分」──執行日は、明日。

母を救出するため教育センターに単身乗り込もうとするキリヤが、ヒスイたちに見つかってしまう。

その時、突然鳴り響いた電話は、意外な人物からのものだった…！

■『厄狩り』2巻

【作者】高架トウ

【判型】B6判

【定価】946円(税込)

【発売】Cygames

宇宙からの侵略者により日本は滅びた。

地球上のどんな兵器も通じず、世界から見捨てられた日本人は家畜として飼われてしまう。

そんな中、宇宙人の因子を身に宿す、主人公の岩波夏希が戦地に立つ。

日本奪還のために動き出した矢先、敵は希望を断つ猛攻を開始。

侵略者〝重厄者〟VS.人類の第一決戦が幕を開ける！

首輪をつけられた人類が牙をむき咆哮する、死闘極まる第2巻！！

■『私がわたしを売る理由』10巻

【作者】夏子久

【判型】B6判

【定価】946円(税込)

【発売】Cygames

好きな人の“いちばん”になりたい。

柊一に失恋したことを機に家出をし、歌舞伎町にたどり着いた日向は柊一の面影を感じる少年、リクと出会う。

窮地を救われ運命を感じる日向。

「この人だ。ひなをいちばん大好きになってくれる人」

しかしリクは売春の斡旋をすることで、稼いでいることが判明し──。

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