マイクロマガジン社が発行する月刊Webコミック誌「コミックライドアイビー(ivy)」で連載中の『不機嫌な公爵様はウソ発見器付き令嬢の取説をご所望です 3巻』が2025年9月29日に発売される。

新刊発売を記念し、描き下ろしイラストカードがもらえる書店フェアを開催。さらに法人別店舗購入特典や電子書店共通特典、アンケートに答えてもらえる回答者全員プレゼントなどが予定されている。

■『不機嫌な公爵様はウソ発見器付き令嬢の取説をご所望です 3』

漫画：出迦オレ／原作：ももよ万葉

発売日：2025年9月29日

価格：792円(本体価格720円＋税)

刑部省での仕事にも慣れ始めたオフィーリアのもとに、幽霊疑惑(?)のジャン・ビガット公爵が再び現れた！

公爵はオフィーリアを“友達”と呼び、ある秘密を打ち明けて……？

引きこもりだった震えるご令嬢を取り巻く人間関係が少しずつ変わってゆく――！

『不機嫌な公爵様はウソ発見器付き令嬢の取説をご所望です 1～3巻』を対象に、1冊購入するごとに特典「両面イラストカード」1枚がプレゼントされる。

出迦オレ先生による「オフィーリア＆クラウディオの秋の私服姿」描き下ろしイラストを使用。サイズは54×86mmでスマホケース背面にも入るサイズになっており、2人の普段は中々見られないラフな姿が可愛らしい特典となっている。