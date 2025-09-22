審査制NFT販売所「Zaif INO」を運営するカイカフィナンシャルホールディングスは、実業之日本社 ライツ・事業開発部および実業之日本デジタルと協業し、新人漫画家の才能を応援する「NFT漫画プロジェクト」の第6弾を開催することを決定しした。

「NFT漫画プロジェクト」は、読者の応援が直接クリエイターの力となり、漫画作品を世に送り出す、新しい出版の形。NFT購入が、この漫画の出版を実現させるための大切な一歩となる。目標が達成されれば、書籍の出版が決定。さらに、編集会議や専用コミュニティを通じて作品制作に協力することで、作品が生み出す印税の一部がNFT保有者に還元される。

第6弾は、漫画家・竹谷弦人が描く夢と現実が交錯する恋愛ファンタジー『プールサイドデイズ』の出版応援プロジェクトとなる。

■『プールサイドデイズ』

藤崎カイト32歳、プール監視員。一応漫画家志望。藤崎はアルバイト仲間の女子大生・酒井瑞希に恋をしていた。ある日、藤崎は夢の中で酒井に告白する。

「一年間一途に想ってくれたら、好きになってあげます」

――そう言って酒井は手をピストルの形にして「ばんっ！」と撃つ真似をした。

夢から覚めた藤崎がプールへ向かうと、現実の酒井も同じ仕草で手をピストルのように藤崎に向けた…。

説明のつかない繋がりに揺れる藤崎の前に、どこかで見た気がする謎の少女が現れ、物語は狂気へと導かれていく……。

漫画家・竹谷弦人は、2015年に「月刊少年マガジン新人賞」で奨励賞を受賞し、2024年には「コミックアース・スター」で読切『ラビット・ワールド』を掲載。現在(2025年)は、「シャインパートナーズ」にて縦読み漫画を制作中で、豊かな表情表現と「泣き」の演出、そして作品から迸るリビドーが特徴となっている。

◎漫画家・竹谷弦人のコメント

色々考えたのですが結局自分はこれしか描けないんだなあと思いました。

許してください。

宜しくお願い致します。

『プールサイドデイズ』のNFT発売時期や今後のスケジュール、各種企画などの詳細は、公式アナウンスにて順次公開予定となっている。NFT漫画プロジェクトの詳細は公式サイトにて。