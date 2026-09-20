クリーク･アンド･リバー社(C&R社)が運営するクリエイティブ開発スタジオ「C&R Creative Studios」の漫画・小説制作部門である「漫画LABO」は、新作コミック『美しき王はバケモノ王妃を愛す』の先行配信をピッコマにてスタートした。

『美しき王はバケモノ王妃を愛す』

作画：笹岡遊／原作：ヤマトミライ

配信元：インカローズコミックス(C&R社)

継母に虐げられ、“バケモノ”と呼ばれながら地下室に閉じ込められて育った少女・フローラ。

外の世界を知らず、ただ明日を待つだけの日々を過ごしていた彼女は、ある日突然、ヴィント国の王・レティウスへ嫁ぐよう命じられる。

継母・リアーナの命令に逆らえるはずもなく、恐怖を抱えたまま政略結婚を受け入れたフローラ。

しかし、ヴィント国で彼女を待っていたのは、誰もが息をのむほど美しい王・レティウスだった。

“バケモノ”と蔑まれ、長年孤独に過ごしてきたことで、言葉すら満足に話せないフローラにも、レティウスは驚くほど優しく接してくれる。

初めて自分に寄り添ってくれる彼と過ごすうち、凍りついていたフローラの心は、ゆっくりとほどけていく。

「この人を信じてみたい」──そう願い始めたとき、フローラの世界は少しずつ色づいていく。

しかし、フローラを待ち受けていたのは、幸せな結婚生活だけではなかった。

この政略結婚をきっかけに、彼女の運命は大きく動き始める──。

孤独だった少女が、居場所と本当の愛を見つけていく、切なくも甘い純愛物語。