漫画IPパブリッシャーのナンバーナインは、自社で発掘・育成するオリジナル作品「自社IP」の価値を最大化するため、紙書籍出版事業へ新規参入。新レーベル「No.9 Comics」「Blend Comics」を創刊し、第一弾5作品を2025年10月28日に発売する。

商業・同人を問わずすべての漫画を電子コミック配信するデジタル配信サービス「ナンバーナイン」にて、作家から預かった作品を読者に届けるために、様々な販促活動を行ってきたナンバーナイン。今回の紙書籍出版事業への参入は、デジタルでヒットした作品や有望なクリエイターの活躍の場をリアル書店へと広げ、デジタルとリアルの両軸で作品を盛り上げていくことを目的としている。

■「No.9 Comics」

ジャンル：少女漫画・青年漫画など(総合)

コンセプト：ジャンルにとらわれず、デジタル発の様々な才能を届ける総合コミックレーベル。

■「Blend Comics」

ジャンル：BL(ボーイズラブ)

コンセプト：BL漫画プロデュースブランド「Blend」がお届けするBL専門のコミックレーベル。多様化するBLファンのニーズに応える、多彩な関係性・感情をブレンドして描く。

●第一弾刊行ラインナップ(計5作品)／2025年10月28日(火)発売予定

■『甘い声でStayなんて言うんじゃねぇ！（1）』／ぽぽたぱぽた

自分がSubであると受け入れられない限界社畜の高梨。ある日、疲労でサブドロップを起こした彼を救ったのは、スパダリ社長・大月だった。大月は余裕たっぷりに、高梨を本当の“自分”へ導こうとする。笑って萌えて沼れる、胸キュンDom/SubユニバースBL！

著者：ぽぽたぱぽた

定価:：880円(税込)

判型：B6判

ページ数：本編178ページ

発行：ナンバーナイン「Blend Comics」

■『後は野となれ山となれ（上）』／おきぬ 接客態度がとんでもないコンビニ店員・茸屋直に、常連客の笋住周がクレーム！「うまそうな体の男が来たと思ってな…」「こっわ！！」カウンター越しに繰り広げられるハイテンションな攻防戦。果たして、この口喧嘩から恋は生まれるのか──！？

著者：おきぬ

定価: 880円(税込)

判型：B6判

ページ数：本編162ページ

発行：ナンバーナイン「Blend Comics」

■『隠した恋の終わりまで（1）、（2）』／みのり 大学生の佐久間雪斗は同級生の桜井陽に高校時代から片想いをしている。想いを隠し通そうと決めたはずが、ある出来事をきっかけに陽の恋人のフリをすることになり――!? 距離感バグな人気者×健気で一途な好き避け男子のハートフルラブストーリー。

著者：みのり

定価: 各880円(税込)

判型：B6判

ページ数：(1巻)本編242ページ／(2巻)194ページ

発行：ナンバーナイン「Blend Comics」

■『コンビニではじまる恋の話（1）』／みずぐちまふゆ コンビニで働く瑛磨は、常連客の男性のことが気になっていた。ある日、彼から仕事ぶりを褒められ頭を撫でられた…！小学校教師をしている優しい志田さんとの恋が動き出す、癒し系ラブストーリー。

著者：みずぐちまふゆ

定価: 880円(税込)

判型：B6判

ページ数：146ページ

発行：ナンバーナイン「No.9 Comics」

■『うさひな -5年付き合ってる大学生カップルの話-（1）』／猪狩そよ子 中学時代から付き合い5年になる仲良しカップルのひなこ(20)と遥(18)。2年の遠距離恋愛を経て再会した二人の、もっと甘く深い、特別な時間が始まる──。描き下ろし24ページを収録した全ページフルカラー。

著者：猪狩そよ子

定価: 1,199円(税込)

判型：B6判

ページ数：192ページ

発行：ナンバーナイン「No.9 Comics」