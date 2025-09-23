橋本環奈、地元・福岡で落とし物「大事な…」「いまだに見つかってない」

映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』(公開中)の大ヒット御礼ツアー in 福岡が14日にJR博多シティ スタジオテラス特設ステージとT・ジョイ 博多で行われ、橋本環奈、眞栄田郷敦、鈴木福、羽住英一郎監督が登壇した。

  • 橋本環奈

    橋本環奈

大ヒットを記念した御礼ツアーのラストは、橋本の出身地であり、今作でも多くのシーンの撮影ロケ地に使用された福岡で実施された。

熱気あふれる地元の様子に、橋本は「みんな! 福岡帰って来たよー!」と笑顔を見せると、会場からは「おかえりー!」という声をともに歓声と拍手が巻き起こった。

そして、今作のタイトルにちなみ「福岡で探しているもの、探していて見つけたもの」を聞かれると、橋本は「大事なネックレス」と回答。「2年前くらいだったかな? 結構最近です。たぶん福岡空港で落としたんですよ。いまだに見つかってないんですけど、誰かの手元にあるかな……」と明かし、「もし届いていたら、もう使ってください!」と話し、笑いを誘った。

最後に、橋本は「やっぱり地元っていいですよね。福岡大好きなので、今でもよく帰ってきますし、両親とこの博多駅もよく歩いてるんですよ。ショッピングもできて、なんでも完結できちゃう博多駅ですよね。福岡の皆さんがわざわざ会いに来てくださるのも嬉しいですし、街並みも大好きなので安心します」と地元への愛を語っていた。

