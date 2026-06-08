「浮ついたまま終わっていました」――。高畑淳子が、三田佳子との初共演を振り返った。完成作を鑑賞したあとにかけられた「いい映画になったわね」という一言が、今も心に残っているという。

高畑淳子

高畑淳子、三田佳子との初共演に喜び「女優の中のトップオブザ女優」

映画『お終活』シリーズの第3弾となる最新作『お終活3 幸春! 人生メモリーズ』の大ヒット御礼舞台挨拶が7日に都内で行われ、高畑淳子、三田佳子、香月秀之監督が登壇した。

同シリーズで主演を務めている高畑。本作に加藤豊子役で出演した三田とは初共演だといい、「三田佳子さんというと、遠くから見ていて、女優の中のトップオブザ女優……じゃないな、女優トップ……なんて言うんだろう」と言い淀み、すかさず三田から「無理するからそうなっちゃう」と笑いながら突っ込まれる場面も。

その後、改めて三田との共演について「すごい憧れの女優さんらしい女優さん、という感じがしたので、撮影の時からふわふわふわふわして……遠くから『あの人が三田佳子だ、あ、一緒にやるんだ、こんなことじゃいけない』とか舞い上がっていて全然平常心がなくて、浮ついたまま終わっていました」と笑いながら振り返った。

そんな三田は、高畑との共演について「高畑さんが印象的だったのはね、この肉体美。すごかったわね〜。(劇中で)体操みたいなのをやってたでしょ、あれがね、素晴らしかった」と絶賛。高畑は、三田からのコメントに驚きつつ、「私、水泳部だったもので。肉体は多少自信があるんですけど、どこからも求められず……」と返し、会場を盛り上げていた。

高畑と三田は、完成作を一緒に鑑賞したそうで、高畑は「全部観終わったあと、立ち去りがたくて、私ももぞもぞしていたんでしょうね。三田さんもそれを察してくださったのか、『いい映画になったわね〜』と言ってくださったんですよ」と当時の様子を説明。そして「それがすごく優しく、柔らかくて。すごくうれしかったのを覚えています」と三田とのエピソードを披露した。

この日の舞台挨拶の中盤では、スペシャル応援ゲストとして、本作にも出演しているくまモンも登場。三田の肩を叩くまねをするくまモンに、高畑が「寄りすぎ寄りすぎ」と突っ込みを入れるなどして観客を笑わせる場面もあった。

映画『お終活3 幸春! 人生メモリーズ』ストーリー

大原真一(橋爪功)と千賀子(高畑淳子)夫妻の長女・亜矢(剛力彩芽)がついに婚約者・涼太(水野勝)と結婚を決意する。しかし結婚式直前、亜矢の何気ない一言が二人の関係に亀裂を生み、両家を巻き込む大騒動へと発展する。

一方、真一の後輩である加藤博(小日向文世)は、母・加藤豊子(三田佳子)の認知症が進んでいくことを受け入れられず、つい強い言葉で接してしまう。そんな博に千賀子は「認知症でも、心は忘れてない」と語りかける――。