目出し帽をかぶった2人の男が店内に…ドラマ『シナントロープ』第1話予告映像

テレ東のドラマ『シナントロープ』(10月6日スタート 毎週月曜23:06〜)第1話の予告映像が22日、公開された。また、追加キャストも発表された。

「あの人は…とんでもないです」

舞台は、街の小さなバーガーショップ“シナントロープ”。ある日、店内に現れたのは——目出し帽をかぶった2人の男。1人はレジ係の志沢に銃口を突きつけ「金を出せ」と迫り、もう1人はなぜかハンバーガーを頬張る“変な客”。謎すぎる状況に呆気にとられる都成(水上恒司)、水町(山田杏奈)、木場(坂東龍汰)の視線が交錯する。

都成は銃を持つ男を押さえ込もうと、もみくちゃになる中で銃が暴発。さらなる混乱を招く中、水町は椅子で応戦し果敢に立ち向かう。「めちゃくちゃだって水町…。危なすぎるだろ」——息を切らす都成だが、この謎の状況には “ある秘密”が隠されていたーー。

都成が突如現れた強盗と揉み合う激しいアクションで始まったかと思いきや一転、メロウな音楽にのせて、個性豊かな“シナントロープ”の 8人が次々に登場。昔は神童と呼ばれていたが今は冴えない大学生・都成、トラブルメーカー気質の水町に続いて、木場、里見(影山優佳)、田丸(望月歩)、室田(鳴海唯)、志沢(萩原護)、塚田(高橋侃)と、どこにでもいそうな男女 8人が不穏な空気とともに描かれていく。

ラストには、暗い部屋でフルーツをむさぼる、謎の組織〈バーミン〉の冷徹なトップ・折田(染谷将太)の姿も映し出され、8人の青春の日常に迫る不穏な影をじわじわと広げていく。そして浮かび上がる、「あの人は…とんでもないです」。意味深な言葉が、物語のさらなる謎と波乱を予感させる。

4名の新キャストが解禁

また、今回解禁となったのは4名の新キャスト。“シナントロープ”の気だるげなオーナー・加藤を黒田大輔、神出鬼没な老紳士を綾田俊樹、“シナントロープ”のある人物の過去に複雑に絡み合っていく若い男を栗原颯人、その相棒的存在である謎めいたおじさんを山本浩司が演じる。

