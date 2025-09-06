「今まで触れたことのない群像劇だと思いました」　染谷将太、裏組織の冷徹なトップ役に　ドラマ『シナントロープ』

テレ東のドラマ『シナントロープ』(10月6日スタート 毎週月曜23:06〜)の追加キャストが6日、発表された。

「バーミン」の冷徹なトップ・折田浩平役に染谷将太

今回明らかになったキャストは4名。謎に包まれた裏組織「バーミン」の冷徹なトップ・折田浩平役を染谷将太、折田に従える龍二役を遠藤雄弥、龍二の幼馴染で相棒の久太郎役をアフロ、折田の右腕的存在で針金を操る女・睦美役を森田想が演じる。

キャストコメントは以下の通り。

染谷将太

脚本を読ませていただいた時、今まで触れたことのない群像劇だと思いました。青春とサスペンスと恋愛と人間ドラマをサラッと全部成立させていて、しかも押し付けがましくなく、自然な世界観、だけどもちょっとファンタジー。でもヒリヒリする。唯一無二な世界だと思いました。私の演じる折田はヒリヒリ担当ではございますが、ゆるキャラ担当でもございます。素敵な現場の皆さまのお陰で、とても楽しみながら演じさせて頂いております。ゆるさと狂気が入り交じったこのシナントロープの世界を、是非お楽しみ頂けたら幸いです。

遠藤雄弥

龍二役を演じさせていただきます、遠藤雄弥です。とても魅力的な脚本、スタッフ、キャストの皆さんと一緒にこの作品に参加できる事に興奮しています。バーミンという組織の一員として、別作品でも大変お世話になった染谷さん、森田さんはもちろん、今回初めましてですが、もう何年も隣にいたようなアフロさんとの、シナントロープの皆さんを脅やかすバーミンにも注目していただけたら、幸いです。一瞬も目が離せないそれぞれの思惑が絶妙に交錯する『シナントロープ』是非お楽しみ下さい。

アフロ

キュウちゃんこと、久太郎を演じましたアフロです。ごくつぶしのろくでなし、怠けもので調子のり。口を開けば文句ばっかりの丸ぼうず。海より深い哲学があっても、地に足がついた現実を生きるのが下手っぴな、ばかやろう。そんなキュウちゃんを俺は大好きになりました。

森田想

タイトルのキャッチーさと登場人物の豊かさ。脚本に散りばめられた言葉の妙、現場で作り上げられる今までにない空気感。参加する身ながらその世界観にとても惹かれています。私は今回、バーミンという怪しげなチームにいますが、この上なく尊敬する染谷さん、一緒に闘い抜いたことのある遠藤さん、私の公式お兄ちゃんを名乗るアフロさん、このお三方と組むチームとなると私にとっては最高の現場でしかなく、楽しく撮影させていただきました。放送をお楽しみに。

(C)「シナントロープ」製作委員会