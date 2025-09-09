スターバックス コーヒー ジャパンは9月10日、「洋なし 生キャラメル フラペチーノ」(TALLサイズのみ 持ち帰り687円、店内利用700円)を全国のスターバックス(一部店舗を除く)で発売する。

「洋なし 生キャラメル フラペチーノ」(TALLサイズのみ 持ち帰り687円、店内利用700円)/「洋なしとキャラメルの紅茶ケーキ」(持ち帰り520円、店内利用530円)

スイーツ感覚のフラペチーノが新登場

同商品は、シャキとした食感の芳醇な洋なし果肉と甘みとコクのある生キャラメルを合わせたソースに、洋なしベースとミルクのフラペチーノを合わせたスイーツ感を楽しむ一杯。ホイップクリームの上に山形県産のラ・フランスの果汁を使用したソースをトッピングした。

開発担当によれば、今回特にこだわったポイントは"スイーツ感"であり、ひと口目から口いっぱいに広がる素材の風味、飲む層や混ぜることで変わる味わいが特長だという。ラ・フランスのソースは、ホイップクリームとの相性を追求し、ケーキの上のクリームとフルーツを思わせるような見た目と味わいを目指した。ちょっと珍しい味わい方のステップとして、一口目はホイップクリームとソースをすくって洋なしのほんのり鮮やかな酸味を味わい、そのあとに、底のソースとボディの酸味を抑えた洋なしの優しい甘さと香りを楽しむのがおすすめだとか。それぞれの層で、酸味、甘み、食感を立て、洋なしのもつおいしさを最大限に感じられる味わいのレイヤーを、スイーツを楽しむように味わうことが提案されている。

なお、同商品はロイヤルティ プログラム「Starbucks Rewards」会員を対象に、9月8日より先行販売を実施している。

スターバックス リワード会員を対象に先行販売

洋なしとキャラメルの紅茶ケーキが同日登場

ごろっとした素材感のある洋なし果肉と、なめらかなムースを合わせた「洋なしとキャラメルの紅茶ケーキ」(持ち帰り520円、店内利用530円)が9月10日より登場する。ボトム生地の上に、アールグレイのムース、洋なしのムースを順番に重ね、その上に洋なし果肉とキャラメルソースをトッピングした洋なしの華やかな香りに、キャラメルソースのコク深い味わいが広がる。