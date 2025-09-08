スターバックスでは、新作フラペチーノ『洋なし 生キャラメル フラペチーノ』を9月10日より発売します。洋なし×キャラメルフレーバーのフラペチーノは2018年以来7年ぶりの登場になるのだそう。発売に先駆けて行われた試飲会で、その特徴やおすすめのカスタマイズを聞いてきました。

新作『洋なし 生キャラメル フラペチーノ』はどんな味?

『洋なし 生キャラメル フラペチーノ』(Tallサイズのみ/持ち帰り687円、店内利用700円)

スターバックスの秋といえば、さつまいもやかぼちゃ、栗といったホクホク食感の秋の味覚のフラペチーノを思い浮かべる人も多いはず。今回登場する『洋なし 生キャラメル フラペチーノ』は、秋らしさを感じながらも暑さが残るこの時期にぴったりなフルーツを使用したフラペチーノになっています。

カップの底には洋なし果肉と生キャラメルを合わせたソース。その上には洋なし&ミルクベースが注がれていました。

ホイップクリームには、山形県産のラ・フランスの果汁を使用したラ・フランスソースをトッピング。芳醇な味わいの洋なしとコク深い生キャラメルのハーモニーを楽しめる一杯に仕上がっているのだそう。

まずはカップ底からのストローで飲んでみると、シャキシャキとした食感の洋なしからは、みずみずしさもありながらも芳醇で濃厚な甘みと適度な酸味を感じられます。生キャラメルのコクが合わさることで、デザート感のある贅沢な味わいになっていました。

洋なしベースとミルクを合わせたベースはわずかに洋なしの酸味が引き立っており、すっきりとしながらも華やかさとコクのバランスの良さを感じられます。

そして、一つのスイーツのように楽しめるのがラ・フランスソースがかかったホイップクリーム。ホイップクリームのミルキーさとふわっと食感にラ・フランスの甘さが加わり、ムースを味わっているかのよう。ぜひホイップ部分をスプーンですくってみることをおすすめします。

爽やかさがありながら芳醇な香りの洋なしとコク深い生キャラメルから、秋の始まりを感じるご褒美感満載のフラペチーノでした。

『洋なし 生キャラメル フラペチーノ』のカロリーは?

『洋なし 生キャラメル フラペチーノ』のカロリーは、販売され次第追記します。

『洋なし 生キャラメル フラペチーノ』の価格は?

『洋なし 生キャラメル フラペチーノ』の価格は、Tallサイズのみの販売で、店内利用の場合700円、持ち帰りの場合687円です。

『洋なし 生キャラメル フラペチーノ』のオススメのカスタムは?

おすすめのカスタマイズを聞いてみると、華やかな甘さをプラスするにははちみつ追加(0円)を、キャラメルのコクと甘さをアップさせたいときはキャラメルソース追加(0円)がおすすめなのだそう。また、『洋なし 生キャラメル フラペチーノ』は甘みがしっかりとあるフラペチーノなのでシナモンを追加(0円)してスパイシーさを加えても相性が良いといいます。ミルク変更ができないビバレッジなので、プラスするカスタマイズを楽しんでみてくださいね。

『洋なし 生キャラメル フラペチーノ』の販売期間は?

『洋なし 生キャラメル フラペチーノ』の販売期間は9月10日から。なくなり次第終了となるので、気になる人は早めにチェックしてみてください。

洋なし×キャラメルの味わいが楽しめるスイーツも

9月10日からは、洋なしとキャラメル、そして紅茶と秋の訪れを感じさせるスイーツ『洋なしとキャラメルの紅茶ケーキ』も発売されます。

ボトム生地の上にアールグレイのムース、洋なしのムースを重ね、洋なし果肉とキャラメルソースをトッピングしており、プラントベースに仕上げているのだそう。洋なしの芳醇な香りとキャラメルソースのコク深さ、そしてアールグレイの華やかな香りが重なり合い、プラントベースとは思えないリッチで満足感を得られるスイーツとなっていました。

まだ暑さが残る今のシーズンに、秋の訪れを感じながらも爽やかさのあるフラペチーノやスイーツを味わってみては？