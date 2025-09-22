人気のボンボンドロップシールシリーズに、まんまるフォルムが愛らしい「ちいかわ」が登場。「全種ほしい!」と発売前から注目を集めています。

＼新発売/

.

サンスター文具から

『ボンボンドロップシール ちいかわ』が登場!

まるでレジンでできたようなつやつやぷっくりの質感が可愛い🎶

.

9月下旬頃より順次

ちいかわらんど、ちいかわマーケット、量販店、文具店、ファンシーショップ等にて発売

※一部お取り扱いのない場合あり

(@chiikawa_kouhouより引用)

ちいかわボンボンドロップシール

ちいかわのボンボンドロップシール、最高にかわいいですね。ぷくぷくとした質感が魅力のボンボンドロップシールと、ほんわかまぁるい「ちいかわ」キャラとの相性は抜群です!!

ちいかわボンボンドロップシール

ラインナップは「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」「みんな」の全4種。SNSでは、「これはやばい!!!!」「このシール可愛すぎない? 全種類欲しいわ…」「ネイルにしたいしたいしたいしたい笑」「うわー可愛すぎる!スマホケースにしたい!」と、発売前から話題に。スマホや手帳、ネイルにも貼りやすいサイズ(約W95×H170×D5mm)で、身の回りのもの全部に貼りたくなっちゃいますね。



ちいかわボンボンドロップシール

価格は550円。9月下旬頃より、ちいかわらんど、ちいかわマーケット、量販店、文具店、ファンシーショップ等に順次登場します。秋のお出かけやギフトにもぴったりのちいかわボンボンドロップシール。ぜひお気に入りのキャラをゲットして、日常にちいかわの癒やしをプラスしてみてください!