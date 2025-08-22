キデイランドとスパイラルキュートは、東京駅一番街 東京キャラクターストリート「いちばんプラザ」はじめ、ちいかわらんどを含む全国14か所で、9月5日から「Chiikawa Baby(ちいかわベビー)」を順次開催する。

ちいかわたちがベビーになっちゃった!

今回のテーマは「Chiikawa Baby」。謎のあめを食べてベビーになっちゃった「ちいかわ」たちのさまざまなグッズが登場する。東京駅では「Chiikawa Baby」の世界観でラッピングされた空間も楽しめるほか、東急プラザ銀座では初めての開催となる。

なお、購入特典として「Chiikawa Baby」商品を購入すると1会計につき「ステッカー(非売品)」を1枚プレゼント。また、税込み4,400円以上購入で「肩がけビニールショッパー(非売品)」、税込み6,600円以上購入で「プラコップ （全3種）」を1会計につき1枚プレゼントする。

「Chiikawa Baby」記念商品

おくるみぬいぐるみ 3種 各2,530円

マスコット 8種 各1,540円

キャベツに包まれたうさぎマスコット 2,200円

スマホに貼れるサイズのプチステッカー 8種 各330円

スマホに貼れるサイズのステッカー 12種 各330円

フレークシール 2種 各550円／クリアシール 550円

手触りのいいクリアファイル 7種 各440円

パタパタメモ 2種 各550円

めくるとかわる！おしりふせん 660円

ビタットワンプッシュ・ミニ2個セット 1,210円

ヨーチビスケット缶 2,268円

メラミンボウル 2種 各990円

紙コップみたいなメラミンカップ 1,100円

仕切り付きメラミンプレート 1,320円

スクエアマグネット 6種 各550円

ポケットティッシュも入れられるポーチ 3種 各2,200円

ぽんぽんレース付きガーゼハンドタオル 3種 各880円

おくるみなハンドタオル 3種 各990円

スクエア3枚セットタオル 1,210円

3枚セットタオル 1,210円

ミニバスタオル 2,750円

すっきり健康御守り 3種 各935円

大きめポケッタブルエコバッグ 3種 各2,530円

キルティングトートバッグ 3種 各3,300円

トレーディングPVCぷっくりキーホルダー(全8種)単品550円/BOX4,400円

トレーディングミニ巾着(全10種)単品660円/BOX6,600円

ラグランTシャツ 3柄 サイズ：S/M/L 各3,190円

Tシャツ 2柄 サイズ：M/L/XL 各3,190円

長袖Tシャツ 2柄 サイズ：M/L 各4,290円

開催概要

【東京会場①】

期間：2025年9月5日（金）～9月18日（木）

場所：〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-9-1東京駅一番街 地下1階

東京キャラクターストリート いちばんプラザ

営業時間：10:00～20:30（最終日は18:00まで

【東京会場②】

期間：2025年9月5日（金）～9月28日（日）

場所：〒104-0061 東京都中央区銀座 5-2-1 東急プラザ銀座3階 イベントスペース

営業時間：11:00～21:00

【名古屋会場】

期間：2025年9月5日（金）～9月28日（日）

場所：〒460‐0008 愛知県名古屋市中区栄3-29-1 名古屋パルコ西館地下1階 イベントスペース

営業時間：10:00～20:00

【大阪会場】

期間：2025年9月26日（金）～11月5日(水)

場所：〒530-0012 大阪府大阪市北区芝田1-1-3 阪急三番街 キデイランド大阪梅田店ランキングスクエア

営業時間：10:00～21:00

【広島会場】

期間：2025年9月26日（金）～10月9日(木)

場所：〒730-0035 広島県広島市中区本通10-1 広島パルコ本館 B1 キデイランド広島パルコ店K-SPOT

営業時間：10:00～20:30

【ちいかわらんど（福岡パルコ店、京都四条河原町店、TOKYO Station、東京スカイツリータウン・ソラマチ店、仙台パルコ店、札幌パルコ店、マルイシティ横浜店、心斎橋パルコ店、新宿店）】

期間：2025年9月26日（金）～

※営業時間は施設の営業状況によって変更になる可能性あり。

このほか、記念商品は、「ちいかわマーケット(オンラインストア)」「ちいかわマーケット ちいかわくじ（オンラインくじショップ）」でも販売。記念商品は1会計につき、通常商品各2個まで、ブラインド商品1箱まで、カプセルトイは2種合計10回までとなる。

