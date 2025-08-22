キデイランドとスパイラルキュートは、東京駅一番街 東京キャラクターストリート「いちばんプラザ」はじめ、ちいかわらんどを含む全国14か所で、9月5日から「Chiikawa Baby(ちいかわベビー)」を順次開催する。
ちいかわたちがベビーになっちゃった!
今回のテーマは「Chiikawa Baby」。謎のあめを食べてベビーになっちゃった「ちいかわ」たちのさまざまなグッズが登場する。東京駅では「Chiikawa Baby」の世界観でラッピングされた空間も楽しめるほか、東急プラザ銀座では初めての開催となる。
なお、購入特典として「Chiikawa Baby」商品を購入すると1会計につき「ステッカー(非売品)」を1枚プレゼント。また、税込み4,400円以上購入で「肩がけビニールショッパー(非売品)」、税込み6,600円以上購入で「プラコップ （全3種）」を1会計につき1枚プレゼントする。
「Chiikawa Baby」記念商品
- おくるみぬいぐるみ 3種 各2,530円
- マスコット 8種 各1,540円
- キャベツに包まれたうさぎマスコット 2,200円
- スマホに貼れるサイズのプチステッカー 8種 各330円
- スマホに貼れるサイズのステッカー 12種 各330円
- フレークシール 2種 各550円／クリアシール 550円
- 手触りのいいクリアファイル 7種 各440円
- パタパタメモ 2種 各550円
- めくるとかわる！おしりふせん 660円
- ビタットワンプッシュ・ミニ2個セット 1,210円
- ヨーチビスケット缶 2,268円
- メラミンボウル 2種 各990円
- 紙コップみたいなメラミンカップ 1,100円
- 仕切り付きメラミンプレート 1,320円
- スクエアマグネット 6種 各550円
- ポケットティッシュも入れられるポーチ 3種 各2,200円
- ぽんぽんレース付きガーゼハンドタオル 3種 各880円
- おくるみなハンドタオル 3種 各990円
- スクエア3枚セットタオル 1,210円
- 3枚セットタオル 1,210円
- ミニバスタオル 2,750円
- すっきり健康御守り 3種 各935円
- 大きめポケッタブルエコバッグ 3種 各2,530円
- キルティングトートバッグ 3種 各3,300円
- トレーディングPVCぷっくりキーホルダー(全8種)単品550円/BOX4,400円
- トレーディングミニ巾着(全10種)単品660円/BOX6,600円
- ラグランTシャツ 3柄 サイズ：S/M/L 各3,190円
- Tシャツ 2柄 サイズ：M/L/XL 各3,190円
- 長袖Tシャツ 2柄 サイズ：M/L 各4,290円
開催概要
【東京会場①】
期間：2025年9月5日（金）～9月18日（木）
場所：〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-9-1東京駅一番街 地下1階
東京キャラクターストリート いちばんプラザ
営業時間：10:00～20:30（最終日は18:00まで
【東京会場②】
期間：2025年9月5日（金）～9月28日（日）
場所：〒104-0061 東京都中央区銀座 5-2-1 東急プラザ銀座3階 イベントスペース
営業時間：11:00～21:00
【名古屋会場】
期間：2025年9月5日（金）～9月28日（日）
場所：〒460‐0008 愛知県名古屋市中区栄3-29-1 名古屋パルコ西館地下1階 イベントスペース
営業時間：10:00～20:00
【大阪会場】
期間：2025年9月26日（金）～11月5日(水)
場所：〒530-0012 大阪府大阪市北区芝田1-1-3 阪急三番街 キデイランド大阪梅田店ランキングスクエア
営業時間：10:00～21:00
【広島会場】
期間：2025年9月26日（金）～10月9日(木)
場所：〒730-0035 広島県広島市中区本通10-1 広島パルコ本館 B1 キデイランド広島パルコ店K-SPOT
営業時間：10:00～20:30
【ちいかわらんど（福岡パルコ店、京都四条河原町店、TOKYO Station、東京スカイツリータウン・ソラマチ店、仙台パルコ店、札幌パルコ店、マルイシティ横浜店、心斎橋パルコ店、新宿店）】
期間：2025年9月26日（金）～
※営業時間は施設の営業状況によって変更になる可能性あり。
このほか、記念商品は、「ちいかわマーケット(オンラインストア)」「ちいかわマーケット ちいかわくじ（オンラインくじショップ）」でも販売。記念商品は1会計につき、通常商品各2個まで、ブラインド商品1箱まで、カプセルトイは2種合計10回までとなる。
(c)nagano