キデイランドとスパイラルキュートは、東京駅一番街 東京キャラクターストリート「いちばんプラザ」はじめ、ちいかわらんどを含む全国14か所で、9月5日から「Chiikawa Baby(ちいかわベビー)」を順次開催する。

ちいかわたちがベビーになっちゃった!

今回のテーマは「Chiikawa Baby」。謎のあめを食べてベビーになっちゃった「ちいかわ」たちのさまざまなグッズが登場する。東京駅では「Chiikawa Baby」の世界観でラッピングされた空間も楽しめるほか、東急プラザ銀座では初めての開催となる。

なお、購入特典として「Chiikawa Baby」商品を購入すると1会計につき「ステッカー(非売品)」を1枚プレゼント。また、税込み4,400円以上購入で「肩がけビニールショッパー(非売品)」、税込み6,600円以上購入で「プラコップ （全3種）」を1会計につき1枚プレゼントする。

「Chiikawa Baby」記念商品

  • おくるみぬいぐるみ　3種　各2,530円
  • マスコット　8種　各1,540円
  • キャベツに包まれたうさぎマスコット　2,200円
  • スマホに貼れるサイズのプチステッカー　8種　各330円
  • スマホに貼れるサイズのステッカー　12種　各330円
  • フレークシール　2種　各550円／クリアシール　550円
  • 手触りのいいクリアファイル　7種　各440円
  • パタパタメモ　2種　各550円
  • めくるとかわる！おしりふせん　660円
  • ビタットワンプッシュ・ミニ2個セット　1,210円
  • ヨーチビスケット缶　2,268円
  • メラミンボウル　2種　各990円
  • 紙コップみたいなメラミンカップ　1,100円
  • 仕切り付きメラミンプレート　1,320円
  • スクエアマグネット　6種　各550円
  • ポケットティッシュも入れられるポーチ 3種　各2,200円
  • ぽんぽんレース付きガーゼハンドタオル　3種　各880円
  • おくるみなハンドタオル　3種　各990円
  • スクエア3枚セットタオル　1,210円
  • 3枚セットタオル　1,210円
  • ミニバスタオル　2,750円
  • すっきり健康御守り　3種　各935円
  • 大きめポケッタブルエコバッグ　3種　各2,530円
  • キルティングトートバッグ　3種　各3,300円
  • トレーディングPVCぷっくりキーホルダー(全8種)単品550円/BOX4,400円
  • トレーディングミニ巾着(全10種)単品660円/BOX6,600円
  • ラグランTシャツ　3柄　サイズ：S/M/L 各3,190円
  • Tシャツ　2柄　サイズ：M/L/XL 各3,190円
  • 長袖Tシャツ　2柄　サイズ：M/L 各4,290円

開催概要

【東京会場①】

期間：2025年9月5日（金）～9月18日（木）
場所：〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-9-1東京駅一番街 地下1階
東京キャラクターストリート　いちばんプラザ
営業時間：10:00～20:30（最終日は18:00まで

【東京会場②】

期間：2025年9月5日（金）～9月28日（日）
場所：〒104-0061 東京都中央区銀座 5-2-1　東急プラザ銀座3階 イベントスペース
営業時間：11:00～21:00

【名古屋会場】

期間：2025年9月5日（金）～9月28日（日）
場所：〒460‐0008 愛知県名古屋市中区栄3-29-1　名古屋パルコ西館地下1階 イベントスペース
営業時間：10:00～20:00

【大阪会場】

期間：2025年9月26日（金）～11月5日(水)
場所：〒530-0012 大阪府大阪市北区芝田1-1-3 阪急三番街　キデイランド大阪梅田店ランキングスクエア
営業時間：10:00～21:00

【広島会場】

期間：2025年9月26日（金）～10月9日(木)
場所：〒730-0035 広島県広島市中区本通10-1　広島パルコ本館　B1　キデイランド広島パルコ店K-SPOT
営業時間：10:00～20:30

【ちいかわらんど（福岡パルコ店、京都四条河原町店、TOKYO Station、東京スカイツリータウン・ソラマチ店、仙台パルコ店、札幌パルコ店、マルイシティ横浜店、心斎橋パルコ店、新宿店）】

期間：2025年9月26日（金）～

※営業時間は施設の営業状況によって変更になる可能性あり。

このほか、記念商品は、「ちいかわマーケット(オンラインストア)」「ちいかわマーケット　ちいかわくじ（オンラインくじショップ）」でも販売。記念商品は1会計につき、通常商品各2個まで、ブラインド商品1箱まで、カプセルトイは2種合計10回までとなる。

(c)nagano