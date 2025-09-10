キルタイムコミュニケーションは、シャイニーコミックス『10年前にタイムリープして幼馴染のお嬢様を助けたら許嫁になりました1』(原作：じゅうぜん、漫画：煎餅)を2025年9月12日に発売する。

限界社畜が悲劇のヒロインを絶対に幸せにする！ニコニコ漫画月間ランキング第1位も獲得した、話題沸騰のタイムリープラブコメ待望の第1巻が登場する。

日々の労働で限界を迎えた社畜の榎並柊介は、ある日駅のホームで倒れてしまう。その時、走馬灯のように蘇ってきたのはかつて事故で亡くなった幼馴染、夜宮日奈の記憶であった。

「あの時、助けられなくてごめん。」

柊介が後悔を抱きながら深い眠りにつくと、なんと彼は日奈が亡くなった10年前にタイムリープしていた。そして気が気でない柊介は日奈を助けるために奔走する！果たして柊介は日奈を救えるのか？その先に待ち受ける新たな未来とは？

限界社畜の青春やり直しタイムリープラブコメが今始まる！

■『10年前にタイムリープして幼馴染のお嬢様を助けたら許嫁になりました 1』

原作：じゅうぜん

漫画：煎餅

発売日：2025年9月12日

版型：B6

価格：750円(本体682円＋税10％)

店舗特典一覧

秋葉原駅で本作品の広告掲出中

(C)じゅうぜん・煎餅／キルタイムコミュニケーション