キルタイムコミュニケーションは、シャイニーコミックス『10年前にタイムリープして幼馴染のお嬢様を助けたら許嫁になりました1』(原作：じゅうぜん、漫画：煎餅)を2025年9月12日に発売する。
限界社畜が悲劇のヒロインを絶対に幸せにする！ニコニコ漫画月間ランキング第1位も獲得した、話題沸騰のタイムリープラブコメ待望の第1巻が登場する。
日々の労働で限界を迎えた社畜の榎並柊介は、ある日駅のホームで倒れてしまう。その時、走馬灯のように蘇ってきたのはかつて事故で亡くなった幼馴染、夜宮日奈の記憶であった。
「あの時、助けられなくてごめん。」
柊介が後悔を抱きながら深い眠りにつくと、なんと彼は日奈が亡くなった10年前にタイムリープしていた。そして気が気でない柊介は日奈を助けるために奔走する！果たして柊介は日奈を救えるのか？その先に待ち受ける新たな未来とは？
限界社畜の青春やり直しタイムリープラブコメが今始まる！
■『10年前にタイムリープして幼馴染のお嬢様を助けたら許嫁になりました 1』
原作：じゅうぜん
漫画：煎餅
発売日：2025年9月12日
版型：B6
価格：750円(本体682円＋税10％)
(C)じゅうぜん・煎餅／キルタイムコミュニケーション