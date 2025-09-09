累計110万部を突破する『むせるくらいの愛をあげる』(岩下慶子著・月刊「デザート」連載)の最新6巻が2025年9月12日に発売されるのを前に、3つのスペシャル企画がスタートした。

■SHIBUYA TSUATAYAで特別展開を実施

2025年9月8日(月)～9月21日(日)の期間限定で、SHIBUYUA TSUTAYA 6階 IP書店にて、『むせるくらいの愛をあげる』の特別展開が実施される。

＜実施内容＞

・CD売り場をイメージした、特別な売り場展開

・ミニ複製原画展

・描き下ろし特典ペーパーの配布

特典ペーパーは、期間中に『むせるくらいの愛をあげる』のコミックス1巻～6巻をSHIBUYUA TSUTAYAで購入するとプレゼントされる。さらに、この機会だけの特別な買い物体験ができるサプライズ企画も!?

■東急田園都市線・渋谷駅の構内に交通広告が出現

東急田園都市線・渋谷駅の構内に、2025年9月8日(月)～9月21日(日)までの期間限定で、『むせるくらいの愛をあげる』の作中バンド「PANTERA NEGRA(パンテラネグラ)」のメンバー4人のビジュアルを使用した、交通広告が掲出されている。

設置場所：東急田園都市線渋谷駅B2F ハチ公改札内

設置期間：2025年9月8日(月)～9月21日(日)

■特製ステッカーが100名に当たるXリポストキャンペーンがスタート

『むせるくらいの愛をあげる』の公式X(＠museai_official)では、2025年9月8日(月)～9月30日(火)までリポストキャンペーンを実施されている。

対象の投稿をリポストすると100名に、『むせるくらいの愛をあげる』の作中バンド「PANTERA NEGRA(パンテラネグラ)」のロゴと、デビューCDをモチーフにした特製ステッカーがプレゼントされる。

キャンペーンへの参加方法や詳細は特設ページにて。

■『むせるくらいの愛をあげる』6巻

著者：岩下慶子

発売日：2025年9月12日(金)

＜あらすじ＞

デザイナーを目指すひばりは同じ美大のバンドマン・ガクとお付き合い中。 ガクのバンドのトラブルに駆けつけたリヒトのおかげで、ライブは無事大成功! リヒトの往路としての演奏に刺激を受けたガクは戸惑いながらも興奮が冷めず……。 一方、憧れのデザイン事務所で働くひばりにも新たなチャンスが巡ってきて…!?

1話目まるごと試し読みは作品ページにて。