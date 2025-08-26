29年以上にわたり、多くの人に支持されている「ポケットモンスター」。大人にも子どもにも愛される大人気シリーズから、8月30日より「一番くじ Pokémon 『メガシンカ』」が新発売!

リザードン、ゲンガー、サーナイトなど、ゲームボーイシリーズ世代の心にも響くポケモンたちも登場しています……!!

一番くじ Pokémon 「メガシンカ」

価格は1回700円(税込)で、書店やホビーショップ、一部のドラッグストアやポケモンセンターで販売される予定。ところどころにメガシンカの象徴である「メガシンカマーク」が取り入れられており、かっこよさが倍増しています。

一番くじの公式アカウントが投稿したXにも、「かっこいい、引く」「全部欲しい」「これはやりたい……!」など、ファンからの熱のこもった声が殺到!

【A賞】メガリザードンX ぬいぐるみ

A賞には、メガシンカポケモンのなかでも高い人気を誇る「メガリザードンX」のぬいぐるみがラインアップ。黒と青のクールな色使いにときめく……!

A賞からD賞まではぬいぐるみとなっており、それぞれのサイズは約21cmです。

メガリザードンX ぬいぐるみ

【B賞】メガリザードンY ぬいぐるみ

B賞は、同じくリザードンがメガシンカした「メガリザードンY」のぬいぐるみ。「メガリザードンX」と対をなすような佇まいで、並べてコレクションしたくなります。

メガリザードンY ぬいぐるみ

【C賞】メガゲンガー ぬいぐるみ

C賞には、近ごろポケモンカードの世界でも人気沸騰中の「メガゲンガー」が登場。ぬいぐるみならではの柔らかな雰囲気と、凛々しい表情とのギャップがたまらないっ!

メガゲンガー ぬいぐるみ

【D賞】メガサーナイト ぬいぐるみ

D賞は、メガシンカによってより美しさが増した「メガサーナイト」のぬいぐるみ。疲れたときに優しく包み込んでくれそうな、癒されるアイテムです。

メガサーナイト ぬいぐるみ

【E賞】メガギャラドス現るどんぶり

ギャラドスが描かれた黒いどんぶりに温かいものを入れると、メガギャラドスが出現!! ラーメンやうどんを食べるときに、ギャラドスをメガシンカさせる楽しみまで味わえるどんぶりです。

【F賞】ひんやりメガシンカグラス

冷たいドリンクを入れることで、メガシンカマークが浮かび上がるグラス。デザインは「メガヤミラミ」「メガルカリオ」「メガゲンガー」の3種から選べます。

グレーのマークとスタイリッシュなポケモンのイラストの相性がバツグンで、普段使いにもぴったり。

【G賞】ハンドタオル

黒を基調とした長方形のタオルに、メガシンカしたポケモンたちのクールなイラストが!「メガリザードンX ＆ メガリザードンY」「メガゲンガー」「メガデンリュウ」「メガサーナイト」「メガヤミラミ」「メガルカリオ」の6種からセレクトできますよ。

【H賞】レンチキュラークリアファイル＆ステッカー

A4サイズのクリアファイルと、約5cmのステッカーがセットに。クリアファイルは見る角度によって絵柄が変わる「レンチキュラー」仕様で、シンプルなデザインから、メガシンカしたポケモンたちの迫力あるイラストが登場!

選べるラインアップは全8種と、どんどん集めたくなります……!!

【I賞】ラバーチャーム

I賞のラバーチャームはメガシンカポケモンとメガシンカマークが描かれたデザインで、ランダムの全8種。サイズは約5cmで、複数のチャームを一緒につけるのも楽しそう。

【ラストワン賞】メガルカリオ ぬいぐるみ

くじの最後の1個を引くと手に入るラストワン賞は、勇敢な性格が伝わる「メガルカリオ」のぬいぐるみ。サイズは約23cmで、2025年11月末日までの「一番くじ Pokémon 『メガシンカ』 ダブルチャンスキャンペーン」にも同じメガルカリオのぬいぐるみが当選数50個で用意されています。

メガルカリオ ぬいぐるみ

(C)Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku (C)Pokémon