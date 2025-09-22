アイドルグループ・timeleszが出演する『timeleszファミリア』(毎週月曜24:29～)が10月6日にスタートする前日の5日(22:30～)に、スペシャルが放送される。

5日のスペシャルで放送されるのは、「timeleszのイチカバチカ」。timeleszの8人が、3つの「イチカバチカ」な“超ギリギリチャレンジ”に挑む。

1つ目は、高く宙を舞う「パン食いジャンプ」に菊池風磨、寺西拓人、篠塚大輝が絶叫しながら挑戦。2つ目は、最強暗記術で学校の「クラス全員のニックネームを覚えろ!」に松島聡、猪俣周杜が挑戦。3つ目は、熱血メンバーの佐藤勝利、原嘉孝、橋本将生が「熱々!ファイヤーパフォーマンス」に挑む。

また、メインビジュアルも公開された。ビジュアル全体のイメージカラーは「エメラルドグリーン」。先日のtimelesz初ライブツアーでお披露目したtimeleszの「ライブ用マイク」と同じ色だが、グループとして初めてミュージックビデオを撮影した“思い出の地”ハワイの海の色を表現していて「番組もtimeleszも一緒にここから大きく飛躍していく」という“未来への誓い・想い”が込められているという。

番組名の「ファミリア」に込められた“親しみ” “身近”といった、timelesz8人が持つ空気感を投影しつつ、キャッチフレーズの「僕たちの生き様で、笑い飛ばす」を体現した8者8様の明るい笑顔が印象的な爽やかで明るいデザインとなっている。

【編集部MEMO】

『timeleszファミリア』の柏原萌人プロデューサーは「『timelesz project』が第1段階として社会現象を起こして世に出てメンバーが決まった中で、僕らは彼らと第2段階のステージを踏んでいくことになると思います。僕らは今持っているテレビの力で、彼らが国民的なスターになることをお手伝いできたらと思っています」と語っている。

