ローソンは9月9日より、暑さで疲れた身体を元気にする「ギルティパラダイス スタミナフェア」を開催。「からあげクン スタミナのたれ味」をはじめ、“ギルティだけどパラダイス”な商品を多数展開している。

9月9日からスタートした「ギルティパラダイス スタミナフェア」。数多い商品ラインアップの中から、一部をピックアップして紹介する。

まずは、人気のからあげクンから「からあげクン スタミナのたれ味」(278円)が登場。しっかりとした味付けと、にんにくマシマシで元気をチャージできる一品。

また、おにぎりコーナーには、食べ応えのある「大きなおにぎり 辛旨チャーハン&チャーシューマヨネーズ」(289円)が。このほか、手軽に食べることのできるメニューとして、にんにくをベースに味付けされた「にんにく香る!辛旨豚焼肉キンパ」(430円)や、炭火焼牛カルビやレタスなどがサンドされた「ROLLサンド 牛カルビ」(430円)が登場する。

麺類には、定番の満腹濃厚豚ラーメンに唐辛子、花椒を合わせたスパイスをトッピングした「旨辛!満腹濃厚豚ラーメン」(745円)や、にんにくの旨みと香りが楽しめる醤油ベースの焼そばに、辛旨豚そぼろを合わせた「にんにく辛旨焼そば」(646円)がラインアップされている。

「背脂にんにく豚チャーハン」(697円)は、ゴロッとチャーシューと背脂にんにくがのったボリューム満点な一品。

また、にんにくとキムチの辛さが残暑にぴったりのスープ「ピリ辛キムチの水餃子スープ」(397円)も用意されている。

レンジで温めるだけの簡単冷食には、香りの強い刻みにんにくを使用した「レンジで簡単!にんにく焼餃子」(171円)と、おろしと刻みの2種類のしょうがを使用した「レンジで簡単!しょうが焼餃子」(171円)、3種類のにんにくを使用した「にんにく炒飯」(192円)が登場する。

ローソン「ウマ辛ミニアスパラガス スパイスカレー味 71g」

また、とうがらしやラー油、七味などを使用したスナック菓子も多数ラインアップ。スパイスが効いた「ウマ辛ミニアスパラガス スパイスカレー味 71g」(148円)や、「ゲキ辛コーンスナック 赤とうがらし味 60g」(148円)は辛さに自信がある人に食べてほしい一品。

ローソン「ゲキ辛コーンスナック 赤とうがらし味 60g」

ローソン「ひざつき製菓 鬼やみつき七味割れせん 37g」

七味をたっぷりまぶした「ひざつき製菓 鬼やみつき七味割れせん 37g」(181円)は、山椒の香りが特徴的な堅焼きせんべい。

ローソン「山芳製菓 ポテトチップス 無限ウマカラ味 50g」

ラー油・ごま・ガーリックの3拍子揃った「山芳製菓 ポテトチップス 無限ウマカラ味 50g」(170円)も登場。「カルビー かっぱえびせん 旨辛キムチ味 64g」(170円)は、ピリっと辛いキムチの味わいとえびの香ばしい香りが“やめられない、とまらない“味わいとなっている。

ローソン「カルビー かっぱえびせん 旨辛キムチ味 64g」

ローソン「寿がきや 赤から監修 カップ赤からラーメン」

カップ麺には、寿がきやの「赤から」が監修したラーメン2品が登場。人気外食チェーン『赤から』とのタイアップ商品「寿がきや 赤から監修 カップ赤からラーメン」(295円)、人気ラーメン店『麺処井の庄』とのタイアップ「寿がきや 麺処井の庄監修 辛辛魚らーめん」(341円)がラインアップされている。

ローソン「寿がきや 麺処井の庄監修 辛辛魚らーめん」

なお、9月9日〜22日までの期間中、いずれかのカップ麺を2個一緒に買うと、100円引きになるキャンペーンを開催している。

※画像はすべてイメージ。

※商品または店舗によっては、一部取り扱いのない場合がある。