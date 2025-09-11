ローソンは9月9日より、新フレーバーの「プレミアムロールケーキ とろける2層のカスタード」を、全国の「ローソン」にて販売している。

人気のUchi Caféスイーツ「プレミアムロールケーキ」に、新フレーバー「とろける2層のカスタード」が登場。ふんわりカスタードが香るロールケーキ生地と、2層のとろけるカスタードクリームを楽しむことができる。

価格は248円。なお、沖縄地域のみ268円で販売されている。