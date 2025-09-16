ローソンは9月16日より、新潟県発のアウトドアメーカー「スノーピーク」監修のおにぎりやベーカリーを、関東甲信越地区の「ローソン」にて販売する。

ローソン「スノーピーク監修 焼チーズカレーおにぎり(スモーク風味)」「スノーピーク監修 ランチパック ずっしりハムカツ&ハニーマスタード」

今回発売されるのは、「スノーピーク監修 焼チーズカレー おにぎり(スモーク風味)」と「スノーピーク監修 ランチパック ずっしりハムカツ&ハニーマスタード」の2品。

キャンプ飯の代表格である燻製料理をイメージして開発された「スノーピーク監修 焼チーズカレーおにぎり(スモーク風味)」は、カレー風味のご飯にスモーク風味のソース、玉ねぎ、豚肉を混ぜ、チーズをトッピングして焼き上げたおにぎり。価格は235円。

「スノーピーク監修 ランチパック ずっしりハムカツ&ハニーマスタード」は、濃厚ソースで味付けした食べ応えのある厚切りのハムカツにハニーマスタードソースをあわせ、ふんわりやわらかな食パンでサンドした一品。焼き目をつけることで、キャンプ飯の定番であるホットサンドとして楽しむことができる。価格は289円。

いずれも9月16日より、関東甲信越地区(新潟県、山梨県、長野県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)のローソン店舗(「ナチュラルローソン」「ローソンストア100」を除く)にて販売される。