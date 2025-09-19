イオンファンタジーは、「お姉系」や「ギャル系」ファッションの中心的なブランド「CECIL McBEE(セシルマクビー)」より、イオンファンタジー限定カラーの「ミニチュアミラー」をアミューズメント施設「モーリーファンタジー」「PALO」、カプセルトイ専門店「TOYS SPOT PALO」「カプセル横丁」などに設置するオリジナル完全キャッシュレスカプセルトイマシン「かぷえぼ」限定のカプセルトイとして9月22日より順次展開する。

「平成ギャル」に人気のファッションブランド『CECIL McBEE』からロゴやイメージカラーを取り入れた、思わず集めたくなるキュートなミニチュアミラーがカプセルトイに登場。イオンファンタジー限定カラー「HOT PINK×BLACK」、「BLACK×WHITE」、「BABY PINK×GOLD」、「BLACK×LOGO」、「WHITE×LOGO」の全5種類。バッグやポーチに入れて持ち運びやすいミニサイズで、日常使いはもちろん、ファッションアイテムとしても楽しめる。価格は1回400円。

また、モーリーファンタジー公式XやInstagram の指定ポストをリポスト、またはいいねをしていただいた方の中から抽選でXは名、Instagramは3名に「セシルマクビー ミニチュアミラー コンプリートセット」がプレゼントされる。応募期間は9月17日から10月5日まで。