日本テレビ系ドラマ『放送局占拠』(毎週土曜21:00～)に出演する菊池風磨がこのほど、クランクアップを迎えた。最終話は、20日に放送される。

青鬼・大和耕一役の菊池がクランクアップしたのは、櫻井翔とのシーン。菊池は櫻井へ「一足先に、本当は最後までいたかったんですけど、ここでお別れで…」と声をかけ、まだ撮影が控える櫻井は「(最後まで)見ててもらってもいいですよ(笑)」と応えた。

■菊池風磨 コメント全文

一足先に本当は最後までいたかったんですけど、ここでお別れで…。

『新空港占拠』の時にどうか殺さないでくれとプロデューサーにお願いしたことが、今でも昨日のことのように覚えております(笑)

大変な撮影だったと思いますけど、皆さん無事に終われることを祈っております。本当にありがとうございました。

【編集部MEMO】

菊池風磨は、『放送局占拠』の出演決定に当たり、「とにかくうれしかったです。『大病院占拠』の時から、“もし続編があるなら、また出演したい”と直々にお伝えし続けていたので。『新空港占拠』にも出演させていただきましたが、今回は『新空港占拠』よりも出演させていただくということで、非常にうれしく思っています。何より、僕自身が占拠シリーズのファンでもあるので、また同じ世界観で帰ってくるというのが純粋にうれしいですね」とコメントしていた。

