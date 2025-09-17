日本テレビ系ドラマ『放送局占拠』(毎週土曜21:00～)に出演するソニン、瀧内公美、ぐんぴぃ、曽田陵介、吉田芽吹、高橋克典がこのほど、クランクアップを迎えた。最終話は、20日に放送される。

警察官チームがクランクアップ

警察官チームの和泉さくら役のソニン、本庄杏役の瀧内、志摩蓮司役のぐんぴぃ、天草樹役の曽田、三宅すず役の吉田、屋代圭吾役の高橋は、約4カ月にわたる撮影の感想を語った。

コメントは、以下の通り。

■ソニン

もう絶対今回泣かないと思っていたのに泣けちゃうね、やっぱり。今回は半分くらいしか撮影することは無かったんですけども、シリーズ3まで来るとキャストの皆さん、スタッフの方も含めて周りを見ると「前回もいらっしゃいましたね」って思って。

こういう経験って意外とできないことで、今日ちょうど武蔵のシーンを見ながら泣けてきたんです。大病院占拠からの積み重ねで思いが重なって涙になったんですね。

ドラマ（の収録）で過去の背景の積み重なりって、なかなか経験できない事だからすごく貴重な時間を過ごさせていただいているんだなっていうことを改めて今日の撮影で感じることができたし、指揮本部に来ると和泉さくらとして居られるんだなっていうことを感じさせていただきました。

大好きです、占拠シリーズが。また会えるといいなっていう思いも込めつつ、私も精進して皆さんにまたお会いできることを楽しみにしています。本当にお疲れ様でした。

■瀧内公美

新空港占拠から出させていただきまして、馴染みのあるスタッフの皆さんと再びご一緒できたことが本当にうれしかったです。

指揮官をやらせていただくのは非常に重責でして、緊張したんですけれども、ソニンさんに初回（放送）を見ていただき、「公美ちゃんらしくやっているんだね、それで大丈夫」と声をかけていただいたことが心強く、「私は帰ってくるから大丈夫」と言われたのも印象的でした（笑）

新空港占拠の放送が終わった後、いろいろな現場に出向かせてもらったのですが、共演した子どもたちから「本庄、本当に好きです」「本庄、武蔵を裏切らないでください」とよく言われまして、多くの世代に愛されたドラマなんだなと実感しながら、今日この日を迎えられたことを本当に嬉しく思っています。感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございました。

■ぐんぴぃ

本当にありがとうございました。今回は、志摩は恋が実るか実らないか結構自分も楽しみで、ちょっと自分も頑張ろうかなって思いました。

（スタッフ：お？お？お？ ）

(スタッフの反響に驚いて)そんな…軽いつもりで言っちゃいました…頑張ります…。

■曽田陵介

めちゃくちゃ楽しかったです。銃を持ってドラマに出るのが夢だったので、その夢がかないそして武蔵さんの相棒を務めさせていただいて、こんなかっこいい役をいただけて本当にうれしかったです。シーズン4があったら「お任せください」。また皆さんとお会いできるように頑張ります。ありがとうございました。

■吉田芽吹

連続ドラマに連続で出演させていただくのが本当初めてで、たくさん本当学ばせていただきました。大好きな占拠シリーズに三宅すずという役で出られて、本当に幸せでした。ありがとうございました。

■高橋克典

みなさんのおかげで、楽しかったです。台本読んだだけでは、先のことも、自分の役の事も分からないし、その世界に放り込まれたみたいな感じ。翻弄されっぱなしですごく楽しかったです。いつも現場に来ると盛り上げてくれて（瀧内さんの方見て）、ありがとうございました。また…実は生きていたっていう設定でもいいかもしれないですね。何かの時にはよろしくお願いします。どうもありがとうございました。

