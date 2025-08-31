遊園地「よみうりランド」は、2025年10月23日(木)～2026年4月5日(日)の149日間、16シーズン目となる「よみうりランド ジュエルミネーション2025」を開催する。

よみうりランド ジュエルミネーション2025メインビジュアル (C)MOTOKO ISHII LIGHTING DESIGN

今年も「LIGHT is LOVE」をグランドテーマにし、人や自然、地球への愛を同時に表現。そして、昨年開園60周年の節目を迎えたよみうりランドにとって更なる飛躍を目指す第一歩となる今年は、「LIGHT HOP⤴」をサブテーマに掲げ、楽しさや華やかさを光で表現し、何度でも来園したくなるような空間を演出する。

2010年にスタートした「よみうりランド ジュエルミネーション」は、ここでしか見ることができない宝石色のイルミネーションと東京の大夜景が一度に楽しめる、他に類をみないスポット。今年も世界で活躍する照明デザイナー・石井幹子氏がプロデュース。また、イルミネーションには地球にやさしい「グリーン電力」を使用する。

■2025年度の特徴

・「LIGHT HOP⤴」をイメージした広場「ジュエリー・プラザ」が登場

・両面で異なるライトアップを楽しめる「ジュエリー・グランオブジェ」

・宝石色イルミネーションで愛と楽しさを表現した華やかなスポット

・幅60m高さ15m噴水272本、大迫力の噴水ショー

・グリーン電力使用で地球にやさしいイルミネーション

「ジュエルミネーション」は、石井幹子デザイン事務所が開発した世界初の宝石色をイメージしたLEDを使ったイルミネーション。ジュエリー＋イルミネーションの造語で、よみうりランドの登録商標となっている。

●「LIGHT HOP⤴」をイメージしたオレンジ系イルミネーションの広場「ジュエリー・プラザ」

正面入園口入ってすぐの太陽の広場とその周辺を中心に、今年のテーマである「LIGHT HOP⤴」をイメージした広場が登場する。オレンジ系のイルミネーションをベースにゴールドやダイヤモンドカラーなどを組み合わせたエネルギッシュな輝きで迎える。

●両面で異なるライトアップを楽しめる「ジュエリー・グランオブジェ」

昨年開業した、ジュエルミネーションのシンボルの一つである新観覧車「Sky-Go-LAND」を「ジュエリー・グランオブジェ」と称してライトアップする。片側(東面)はダイヤモンドのブリリアントカットをモチーフに、14色の宝石のような輝きをジュエリーカラーで表現。反対側(西面)は「LIGHT is LOVE」をテーマに、上半分は豊かさや高貴さを感じる金色、下半分はロマンスや優しさをイメージさせるピンク色で上品に照らしあげる。

●宝石色イルミネーションで愛と楽しさを表現した、華やかなスポット(一部)

■ジュエリー・プロムナード

ダイヤモンドカラーのイルミネーションを樹木の下から飾り付け、枝先の単色カラーへと変化させることにより、一本ずつの樹木がグラデーションを創り出す。美しく清楚な彩りに包まれた全長180mの並木道。

■クリスタル・パサージュ

光輝く宝石の結晶をモチーフにした全長約140mの光のトンネル。クリスタル部分を結ぶつなぎ目にはレッド系とイエロー系のカラーを用いたグラデーションを差し込むことで、情熱が満ち溢れる宝石の輝きを表現する。

■ジュエリー・ストリーム

流れるプールの中央に「LIGHT HOP⤴」を具現化した24台のオブジェを飾り、躍動的な音楽とともにお客様へエールを送るような爽やかでフレッシュな空間を演出する。

■ラブリー・サンクチュアリ

プールWAIの人気エリア「わいわいジャングル」が様々な愛が共存するサンクチュアリ(聖域)をイメージしたシンボルオブジェ。それぞれがもつ個性や様々な愛が共存する美しさを、力強く表現する。

●噴水×レーザー×炎で大迫力の「噴水ショー」

毎年大人気の噴水ショーを今年も「波のプールエリア」で開催。高さ15mの巨大リングのウォータースクリーン映像や272本の噴水、レーザーと炎による演出で、圧倒的なスケールでお届けする。今年はジュエルミネーションのテーマである「LIGHT HOP⤴」のほか、２種類の噴水ショーが楽しめる。

●地球にやさしいグリーン電力を使用

今年も「よみうりランド ジュエルミネーション」に、風力などの自然エネルギーによって発電されたグリーン電力を使用する。グリーン電力は、発電の際にCO2を発生しないと考えられており、環境への負荷が小さいエネルギー。ジュエルミネーションは、2010年の開始当初からLEDの使用により電力使用の抑制に努め、2021年からはグリーン電力の使用により更なる環境負荷の軽減へと取り組んでいる。