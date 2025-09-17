NHKのドラマ10『シバのおきて～われら犬バカ編集部～』(9月30日スタート、総合 毎週土曜22:00～)の完成試写会が17日、東京・渋谷の同局で行われ、主演の大東駿介、共演の飯豊まりえ、柴犬・のこが出席した。

片野ゆか氏の『平成犬バカ編集部』を原作とするこのドラマは、絡まりもつれた人の心を優しく解きほぐしていくヒューマン＆ケイナイン(犬)ストーリー。柴犬(しばいぬ)専門雑誌『シバONE』編集長・相楽俊一役を大東駿介、『シバONE』編集者・石森玲花役を飯豊まりえ、『シバONE』第1号スタッフ犬で、相楽の愛犬でもある福助役をのこが演じる。

福助の声は柄本時生、同じく編集部のスタッフ犬となる柴犬・ボムの声を津田健次郎が担当。飯豊は、そのキャスティングを知ったときの率直な心境を「あんなにかわいい子たちが……ギャップがあるなと思いました(笑)」と打ち明け、「もうちょっと子供かなとか、いろいろ想像していたんです」と話した。

大東も「撮影の途中で声のキャストが決まったので、それまでは無邪気にかわいがっていたんですけど、時生って決まったときに、なでづらくなりました。時生かって(笑)。声を聞いたらフィットしたんですけど、現場では時生くんの顔が浮かんで、雑な絵として入ってきたので(笑)」と実物の犬のかわいさとのギャップを感じたという。

続けて大東は、「ボムの津田健次郎さんはしびれましたね。現場では本当にボムがかわいかったんですけど、あんな渋い声を(笑)。1話だと二言ぐらいしかしゃべってないと思いますが、その二言で笑っちゃいました。渋すぎるって(笑)」と述べ、「あれはあれで頭なでづらいなと(笑)。絶妙なキャスティングだなと思いました」と語った。