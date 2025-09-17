NHKのドラマ10『シバのおきて～われら犬バカ編集部～』(9月30日スタート、総合 毎週土曜22:00～)の完成試写会が17日、東京・渋谷の同局で行われ、主演の大東駿介、共演の飯豊まりえ、柴犬・のこが出席した。

片野ゆか氏の『平成犬バカ編集部』を原作とするこのドラマは、絡まりもつれた人の心を優しく解きほぐしていくヒューマン＆ケイナイン(犬)ストーリー。柴犬(しばいぬ)専門雑誌『シバONE』編集長・相楽俊一役を大東駿介、『シバONE』編集者・石森玲花役を飯豊まりえ、『シバONE』第1号スタッフ犬・福助役をのこが演じる。

大東は、犬との撮影について「人間たちはまず犬に負担かからない現場を作ろうと考えて臨んだんですが、始まってみたら、のこに『焦るな、落ち着いてやろう、心穏やかにやろう』と言ってもらっているような本当に豊かな撮影現場で、楽しく過ごさせていただきました。1話もお犬様に助けていただきました」と述べ、飯豊も「撮影が進むにつれてハードなスケジュールになっている中でも張り詰めることなく、ワンちゃんたちののんびりしたマイペースな性格や癒やされるパワーに助けてもらいながら撮影していったなと思います」と振り返った。

犬のすごさを感じた点を聞かれると、大東は「すごいところしかなくて、彼はお芝居心もあるし、自由な愛くるしさも残してくれる。本来の動物の魅力が薄れたら嫌だなと思っていたんですが、彼は僕らがこういう風になればいいなというのをいい意味で壊してくれて」と絶賛。「のこは自由なので僕たちの思っていた行動と違うことをする。それがとても魅力的に感じることがあって、僕もそういう人でありたいなと、のこに芝居を教えてもらいました」とのこの演技に刺激を受けたという。

飯豊も「私たちバミリの前に立つんですけど、のこちゃんにもバミリがあって、すぐ入っていくんです。本当に言葉がわかっているだろうなと。野生の勘がすごくて。監督がのこちゃんに、ここで振り向いて、ここで立ち止まってほしいってお芝居をつけて、絶対わからないだろうなと思っていたんですけど、びしっとお芝居してくれる。そういったところも本当に賢いなと思いましたし、驚かされることばかりでした」と犬の演技力を称えていた。