ヒラキは9月6日より、人気キャラクター「ちいかわ」とコラボした上履き「ちいかわ キッズ上履き」を発売。9月1日より、ヒラキ公式オンラインストアにて先行受注を開始している。

同社がキャラクターとのコラボ商品を発売するのは、4年ぶり。人気キャラクター「ちいかわ」とコラボした「ちいかわ キッズ上履き」は、ちいかわ・ハチワレ・うさぎ・モモンガのキャラクターがつまさきにプリントされた特別な上履きとなっている。

カラーは、「ピンク/ちいかわ」「イエロー/うさぎ」「サックス/ハチワレ」「ラベンダー/ももんが」の4色を展開。インソールには、それぞれのキャラクターのシルエットがデザインされており、左右の履き間違え防止のため、左右のインソールを合わせると一つの絵柄になる仕掛けが施されている。

また、成長期の足に負担をかけないよう、ゆったりとしたつまさき設計と、屈曲性に優れたやわらかなラバーソールを採用。中底には、厚さ約8mmのクッション材がたっぷりと使用されている。

サイズは14.0cm～18.0cmを展開しており、価格は1,518円。ヒラキ公式オンラインストアおよび店舗「靴のヒラキ」にて購入することができる。

(C)nagano / chiikawa committee