CHOCOLATE Inc.は、8月5日、パペットの国〈トゥーホック〉に住むキャラクター・パペットスンスンが、8月12日から全国のローソン店舗にて実施されるキャンペーンに起用されたことを発表した。

本キャンペーンでは、対象商品を購入すると先着・数量限定でオリジナルチャームがもらえる企画の実施や、パッケージにスンスンが大きくあしらわれたタルトやグミなどのオリジナルフード、アクリルスタンドやステッカーなどの雑貨や活躍シーンの多いエコバッグといったオリジナルグッズの販売のほか、多数の施策が実施される。

また8月7日からは、本キャンペーンの開始に先がけ、ローソンの店内放送『ローソンCSほっとステーション』にてスンスンによるオリジナル店内放送もスタートする。

キャンペーン初日となる8月12日からは、対象のお菓子を3点購入すると、先着・数量限定で「オリジナルチャーム(全6種)」が1個もらえる企画を実施。景品は各店舗24個限定で、なくなり次第終了となる。なお、購入は1人につき1店舗あたり各種1個、計6個までに限られる。

そのほか、パッケージにスンスンが描かれた「ブルーベリーのタルト」や「サイダー味のグミ」など、ローソン限定のオリジナルフードも登場。「パペットスンスン」ブルーベリーのタルトには、全6種のマグネットシートが1枚ランダムで付属する。

イトウ製菓 「パペットスンスン」ブルーベリーのタルト 719円

オリジナルマグネットシート イメージ画像

パペットスンスングミ 216円

また、ローソン先行での新商品として、6袋入りの「パペットスンスン ラスク(バター風味)」も登場。いずれの商品も数量限定で、なくなり次第販売終了となる。

パペットスンスン ラスク(バター風味) 6袋入 540円

さらにオリジナルギフトとして、「パペットスンスン メロンパンケーキギフト缶」も数量限定で8月12日より店頭に並ぶ。なお、店舗により商品の納品時間が異なるため、販売開始日時は前後する可能性があるとのこと。

パペットスンスン メロンパンケーキギフト缶 980円

同商品はローソンオンラインギフトでの受注販売も行われ、1個(2,210円/配送料込み)と2個セット(3,300円/配送料込み)の2パターンが用意されている。受付は8月12日～8月25日まで、商品は12月上旬に発送予定。

店頭や@Loppi、HMV&BOOKS onlineでは、ゆらゆら揺れる全8種のアクリルスタンド、エコバッグ、全12柄からランダムに3枚入ったステッカーセットなどのオリジナルグッズも登場。

ゆらゆらアクリルスタンド(全8種/ランダム) 各880円

エコバッグ(ミルク) 1,430円

ステッカーセット(全4種/12柄) 各880円

アクリルスタンドとステッカーは、@Loppi・HMV&BOOKS onlineにてそれぞれコンプリートセットでの販売も実施される。一部の店舗は、発売日が遅れるため、詳細はキャンペーンサイトを確認すること。

加えて、@LoppiとHMV&BOOKS online限定の予約商品として、ブランケット、エコバッグ、スマホスタンド、ミルク缶ボトル、フェイクフラワーといった新アイテムの販売も展開される。

ブランケット(全4種) 各5,500円

エコバッグ(全5種/うち予約販売オリジナルデザイン全4種) 各1,430円

スマホスタンド(全4種) 各1,980円

ミルク缶ボトル 3,300円

フェイクフラワー 3,300円

ローソン・@Loppi・HMV限定オリジナルグッズの予約は、@Loppi・HMV&BOOKS onlineにて8月12日10時～9月16日23時30分まで受付、商品は2026年2月5日より順次受け渡しとなる。@Loppiの商品受け取りは受け渡し開始日より7日間となり、期間を過ぎると店舗の商品は回収されるため注意すること。

(c)PUPPET SUNSUN/PS committee

(c)Lawson, Inc.