青山商事は、ビジネスシーンでも安心して着用できる“ビジネス向けのブルゾンセットアップ”を、9月11日から「洋服の青山」主要300店およびオンラインストアにて販売している。レディースアイテムとしてブルゾンを発売するのは今回が初めてとなる。

ブルゾンセットアップ

昨今の記録的な暑さや夏の長期化により、各企業でも服装におけるさまざまな暑さ対策が行われる一方で、「ジャケットだときちんとしすぎる」「オンオフで羽織れる上着が欲しい」といった、程よいきちんと感がありながら汎用性の高いアイテムの需要が高まっている。

そこで仕事服としても安心して着用できるディテールにこだわった、ビジネス向けのブルゾンセットアップを企画。

一般的なブルゾンは、袖のボリュームや裾を絞るひも(ドローコード)などでカジュアル見えしやすいが、そういったディテールを抑えたシンプルなデザインにすることで程よいきちんと感を演出した。

袖丈は、時計やアクセサリーが少し見える9分丈で、手首が出るためすっきり見える。スカートには静電気を抑制する裏地を採用しており、足へのまとわりを軽減させた。腰回りには程よいギャザーを入れることで、体型をカバーしつつ上品なシルエットに仕上げている。

価格はブルゾンジャケットが1万3,090円、ボリュームフレアスカートが1万890円。色はブラックのみの展開。サイズはブルゾンジャケットがM～Lの2サイズで展開し、ボリュームフレアスカートがS～Lの3サイズで用意する。なお、ボリュームフレアスカートは洋服の青山の主要90店舗のみの販売となる。