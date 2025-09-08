マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
オーダーなのに既製品価格。イタリア伝統技法に基づき仕上げたオーダースーツモデル

SEP. 08, 2025 11:00
Text : フォルサ
青山商事は9月2日、「ユニバーサルランゲージメジャーズ」ブランド10周年を記念し、イタリアの伝統技法を踏襲したオーダースーツモデル「フィレンツェ」の受注販売を開始した。

同モデルは、構想から5年をかけて開発した本格仕様のオーダースーツ。

イタリア・フィレンツェの伝統的な技法に基づき、ジャケットを前身頃と後身頃の2パーツのみで仕立てた。フロントダーツを使用せず、体を包み込むような丸みのある優雅なデザインが特徴。熟練職人がアイロンを駆使して平面生地を体に沿うようカーブさせ、立体的なシルエットを実現している。

一般的なジャケットより襟幅を広くし、上襟と下襟のつなぎ目を低くする伝統仕様を採用した。脇下にダーツを入れて程よく絞ったシルエットを表現し、胸ポケット部分はカーブを描く「バルカポケット」を取り入れている。

価格は上下セットで4万2,900円～。フィレンツェの伝統的な技法を踏襲したモデルは、オーダー市場では最低価格でも10～20万円で取り扱われることも少なくない中、同社では既製品と変わらない破格の価格で販売する。

シングル・ダブルジャケット両対応で、28サイズを展開。オプションとして、襟のボタンホールを太い糸で覆い、縁取りを施した立体感のある「ミラネーゼボタンホール」(4,400円)も用意する。

取り扱いは、ユニバーサルランゲージ、ユニバーサルランゲージメジャーズ全店、スーツスクエア札幌店・神戸三宮店。

※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

