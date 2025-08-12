青山商事は、「BIYORI UP(ビヨリ アップ)」シリーズから晩夏に向けた秋色夏素材のカセット服を、スーツスクエア全店および、公式オンラインストアで発売した。

「BIYORI UP(ビヨリ アップ)」は、『晴れの日でも雨の日でも快適に着られる』をテーマに、ウォッシャブルと撥水、ストレッチ、UVカット、さらに防シワの 5 つの機能を備えたシリーズ。

夏の長期化や猛暑の影響が大きい昨今は、衣替えが後ろ倒しになる傾向があり、秋に向けた温かい素材のアイテムは、着用する頻度が減っている。ユーザーからは「暑い夏でも快適に、そして晩夏に向けた秋色の服が欲しい」など、季節を考えながらも涼しいアイテムを要望する声が多くあがっていた。そこで同社として初めて、秋をイメージした色合いながらも薄くて涼しい新たなカセット服を企画した。

同企画は、同色同素材でジャケット、ワンピース、ブラウス、パンツの4型を用意。セットアップはもちろんのこと、単品使いとしても着回しできる万能アイテムとなっている。素材は、軽量で極薄の生地を採用していることに加えて、撥水加工も施しているため、夏場でも涼しく、急な雨でも安心して着用できる。

カラーは、ブラウンとネイビーの2色展開。ジャケットとワンピースは1万5,290円、ブラウスとパンツは7,689円。スーツスクエア全店および、公式オンラインストアで販売している。

ネイビーのジャッケットとパンツ

