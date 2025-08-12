青山商事は、二の腕をすっきり見せながら暑い夏を快適に過ごせる「シャツブラウス」を洋服の青山の主要150 店舗および、公式オンラインストアで発売している。

夏の厳しい暑さを背景に、袖が短く通気性に優れるといった涼しく快適に着用できるビジネスウエアの需要が高まっているが、ユーザーからは「ノースリーブを着たいが二の腕が気になる」「オフィスで肩出しは不安」といった声が集まっている。

そこで、同社はユーザーが抱える悩みをヒントに、 腕が細く見える袖にこだわったビジネス向け「シャツブラウス」を企画。同商品は、ノースリーブ以上半袖未満のフレンチスリーブが特徴。肩幅を広くし 二の腕を少し隠す袖丈に設計しており、視覚的に腕が細く見えるデザインに仕上げた。また、脇下に中のインナーを見えにくくするマチを作ることに加え、 生地はハリ感のあるシャツ素材を採用することで、 きちんと感を演出。袖と身頃に縫い目の切り替えがなく、一体となっているデザインだ。

腋が見えない使用

そのほか、ひんやりと感じる接触冷感や、衣服内の熱の上昇を抑える遮熱に加え、紫外線を遮蔽するUVカットなど夏に嬉しい機能を備えている。

「オーバーシャツブラウス」は、オレンジストライプとミントストライプの2色展開。MとLの2サイズ展開で、販売価格は4,950円。青山の主要150 店舗および、公式オンラインストアで発売している。