バンダイ ライフスタイル事業部では、子どもたちに人気のテレビアニメ「それいけ!アンパンマン」の子ども服ブランド「アンパンマンキッズコレクション」の新店舗を9月12日に、「コクーンシティ さいたま新都心店」内にオープンする。

埼玉県内唯一の店舗となり、デザインや着心地にこだわったアイテムを多数取り扱いする。

刺繍スタジャン(12,100円)は、大きな背面刺繍が目を引く存在感たっぷり。胸元のアルファベットはふんわり立体感のあるさがら刺繍、背面にはなかまたちの畳刺繍を大きくあしらい、インパクトのあるデザイン。袖には織ワッペン付きで、カラフルな配色のリブなどディテールにもこだわった1枚だ。カラーごとにデザインが異なるため、おそろいで楽しむのにもぴったりなアイテム。

フード取り外し総柄ブルゾン(8,690円)は、なかまたちの総柄デザインが目を引く、ポップでかわいいフード取り外し可能な商品。

フードや切替部分は、ポリエステル素材にデニム風の転写プリントを施しており、軽やかで季節感のある仕上がりに。フロントファスナーにはアンパンマンのチャーム付き。袖口にはゴム入りで、やや大きめサイズでも袖がもたつきにくい仕様。裏地は肌触りの良い天竺素材を使用しているので、快適な着心地だ。フードは取り外し可能なので、保育園などの普段使いにもぴったり。毎日のコーデに取り入れやすく、秋口のお出かけに大活躍する一枚だ。

ボアリュック6L(6,050円)は、アンパンマン、ばいきんばん、ドキンちゃん、コキンちゃんの全4種。サイドポケットや肩紐にはコーデュロイを使用しており、異素材の組み合わせがおしゃれ。内側には総柄プリントを施しており、ファスナーを開けても可愛い仕様となっている。サイドポケット、フロントポケット、内ポケットを合わせて4つのポケットがあり、可愛いだけでなく収納力も抜群。

アンパンマンばいきんばんナイロン刺繍巾着(2,750円)は、ナイロン素材にアンパンマンとばいきんまんの豪華な刺繍を施した、遊び心あふれる巾着。鮮やかなオレンジ色のグログランテープがアクセントになっている。小物をすっきり収納できる使いやすいサイズ感で、普段使いはもちろん、ギフトにもおすすめ。

ちょこんとタオル(1,980円)は、アンパンマン、ばいきんばん、ドキンちゃん、コキンちゃんの全4種。大きなアップリケが可愛い総柄タオルで、畳んでくるくるっとしてリボンゴムで留めると、ちょこんとたたずむようになる。そのまま畳んで持ち運び用としても、リボンゴムがついているのでタオルを広げてループ付きタオルとしても使用できる。総柄にもそれぞれなかまたちがデザインされており、複数揃えたくなるアイテムだ。

新店舗のオープンにあわせて、店頭にて対象商品を13,000円以上購入すると「オリジナルクッション」がプレゼントされる。

(C)やなせたかし/フレーベル館•TMS•NTV