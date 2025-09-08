2026年に公開となる『映画ドラえもん』シリーズ最新作のタイトルが、『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』に決定した。

タイトルロゴ

『映画ドラえもん』シリーズ45作目となる本作では、1983年に公開された『映画ドラえもん のび太の海底鬼岩城』が、40年以上の時を経て、新たに生まれ変わる。

本作の監督を務めるのは、TVアニメ「ドラえもん」のほか、2007年『映画ドラえもん のび太の新魔界大冒険 ～7人の魔法使い～』や2011年『映画ドラえもん 新・のび太と鉄人兵団 ～はばたけ 天使たち～』、そして2024年『映画ドラえもん のび太の地球交響楽』など数々の作品に携わってきた矢嶋哲生。『映画ドラえもん』シリーズでは初の監督となる。脚本は、TVアニメ「ドラえもん」を担当する村山功が務める。

今回解禁されたティザービジュアルは、「海底1万メートル。地球には、まだ誰も知らない世界がある―」というキャッチコピーと共に、澄み切った水面に佇むドラえもたちの姿が描かれている。水面には謎の少年の姿も映し出され、その先に全貌不明の巨大な「海底鬼岩城」が浮かび上がり、海底世界で繰り広げられる新たな大冒険への期待が高まるビジュアルとなっている。

ティザービジュアル

そして、同時に解禁された特報映像では、神秘的な深海のベールが少しずつ剥がされ、観る者を圧倒する壮大な海底世界の一端が明らかに。深海に静かに沈む沈没船、ドラえもんたちの前に突如姿を現す謎の巨大生物、そして光輝く幻想的な海底都市が鮮やかに描かれている。

監督：矢嶋哲生コメント

10928m。人類が到達した最も深い海の底。さらにその先へ――ドラえもんたちと冒険しましょう！

きっと、まだ誰も見たことのない生き物や景色が待っているはずです。考えるだけでワクワクしませんか？そこで訪れる選択や決断は、彼らを悩ますこともあるかもしれません。でも、その中にはきっと“思いがけない答え”が隠れているはずです。

誰も見たことのない深海の世界へ。スクリーンで一緒に体験できる日を楽しみにしています。

矢嶋哲生

(c)藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK 2026