星野リゾートは8月9日、旅を楽しくする総合情報チャンネル「旅からぼたもち」をYouTubeでスタートした。

チャンネルイメージ

全国各地の知られざる旅の情報を発信

チャンネルコンセプトは「"星野リゾート的な"旅を楽しくする総合情報チャンネル」。旅の楽しさを幅広い世代に知ってもらうことを目的に、観光、グルメ、美容、ファッション、建築、インテリアなど、様々なジャンルに、同社独自の視点を掛け合わせ、全国各地の知られざる旅の情報を発信していく。

チャンネル名は「予期せぬラッキーに出会えるのが旅の醍醐味」という考えに基づいている。ことわざ「棚からぼたもち」のように、偶然見つけた動画が旅のヒントとなり、思いがけない幸運な出会いをもたらすことを目指す。おはぎマニアが厳選した「神おはぎ」や、ホテルスタッフが紹介する大阪ディープグルメなど、さまざまなテーマのコンテンツを毎週土曜日18時に配信する。

コンテンツ例「大阪半日"食い倒れ"プラン」

大阪に愛着を持つ個性あふれるホテルスタッフに、おすすめの観光コースを聞いた結果、9割以上がグルメで構成された「食い倒れコース」が誕生した。関西弁が飛び交う居酒屋、ミックスジュース発祥のお店、地元民に愛されるトロトロたこ焼き、中に入れる古墳など、マニアックな情報が集まっている。

コンテンツ例「かまいたちの夏休みをスタッフがガチ体験」

人気お笑いコンビ・かまいたちさんが北海道で過ごした夏休みをスタッフが追体験し、徹底的にレポートした。道なき道を走る大興奮バギー、ファームの仕事「牛追い体験」、昆布を食べて育った黒毛和牛、雲海ならぬ「雲河」、最新の絶景スポットまで紹介している。

コンテンツ例「京都祇園を"ぶらり散歩"」

古典怪談家と街を知り尽くしたホテルスタッフが、京都にまつわる歴史や怪談を紐解きながら祇園の街を巡った。実は魔除けとなる幽霊画、日本三大怨霊の悲話、意外と知られていない「しば漬け」の歴史などに触れる、ちょっと怖くて美しいツアー。

コンテンツ例「全国の神おはぎ25選」

おはぎマニアの安井友梨さんを招き、全国の神おはぎ(神ぼたもち)をリサーチ。たこ焼きおはぎ、酵素玄米おはぎ、おはぎパフェ、飲めるおはぎ、この秋販売開始するラムレーズンおはぎなど、実食も交えながら紹介している。