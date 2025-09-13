5人組ボーイズグループ・WILD BLUE(ワイルドブルー)が6日、さいたまスーパーアリーナで開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」(TGC)に登場。3度目のTGC歌唱となった。

WILD BLUE

ステージに現れたメンバーたちは、全員ジャケット姿。ブラウンなど秋カラーで統一した衣装でゆったりナンバーの「Oh girl」を歌唱した。

リーダーの山下幸輝が率いる同グループは、宮武颯、鈴川直弥、池田優斗、鈴陽向の5人で構成され、2024年9月6日にデビュー。デビューの翌日にTGCに出演し、パフォーマンスを披露している。デビューから丸1年が経ち、心境を聞かれた山下は「ちょうど1年前、さいたまスーパーアリーナで初めてパフォーマンスした。1年越しに戻ってこられてうれしいし、祝ってもらえてうれしいです」と告白。また宮武は「こんな日を設けてもらえて最高です」と感謝を伝えた。

TGCは、「日本のガールズカルチャーを世界へ」をテーマに2005年から年2回開催している国内最大規模のファッションイベント。ファッションショーをはじめ、アーティストによる音楽ライブ、旬なゲストが登場するスペシャルステージなど、多彩なコンテンツを展開している。第41回となる今回のテーマは「BEYOND TOGETHER」。TGCが長きにわたり築いてきた「共創」の力をさらにその先へと導く、「さあ、一緒にその先へ行こう」というメッセージを込めている。

撮影:蔦野裕