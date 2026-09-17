乃木坂46賀喜遥香「もう…尊いね！」6期生・増田三莉音が復帰した「真夏の全国ツアー2026」東京公演1日目を振り返る

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃～）。9月10日（木）の放送では、8月20～23日に明治神宮野球場でおこなわれた「真夏の全国ツアー2026」東京公演の振り返りをおこないました。

＜生徒（リスナー）からのメッセージ＞

「『真夏の全国ツアー2026』東京公演1日目お疲れさまでした！ 最高に楽しかったです！『ジコチューで行こう！』披露中に瀬戸口心月ちゃんが転んじゃうハプニングや、6期生の全国ツアーの発表、そしてなにより、増田三莉音ちゃんの復活！ 6期生が全員で披露した『命の色』にはとても感動しました。今年の夏は、やっと乃木坂46が全員揃って神宮を迎えられて、自分もすごくうれしかったです！」（岐阜県 22歳）

◆6期生全員揃った瞬間に感動

賀喜：東京公演の1日目はいろいろ詰まっていて、特に6期生ちゃんにとっては忘れられない1ページになったんじゃないかと思います。それこそ、三莉音ちゃんが帰ってきて、「タイムリミット片想い」を歌ってからの11人全員揃っての「命の色」が披露されて……。その様子を先輩たちは裏でみんなで見ていたんだけど、もう……尊いね！

もちろん10人での「命の色」もすごく良かったけど、全員揃ったことによってパワーが増していて。しかも「命の色」の歌詞も三莉音に合うなって。私は三莉音が歌うからこそ伝わる「命の色」があるなと思って、涙ちょちょ切れで聴いていました、いいね。

私は後輩のみんなにいつも「全員揃って活動できる期間を大事にしてね」って言ってるんだけど、だから、全員揃った瞬間を見届けられたのは、私もファンの皆さんもうれしかったと思います。

さらに、この日は、6期生の全国ツアーが10月から始まることも発表されました！ 期別のツアーはやったことがないんですけど、全国ツアーってグループの絆がものすごく深まるから、今年の10月、11月に6期生のみんなはまたひと回り成長して、しかも11人全員で手を取りながら全国を回れるっていうのが、私は先輩だから見ているだけだけど、うれしかったし、絶対に観に行こうと思った！

ぜひ皆さんも6期生ちゃんのライブに足を運んでみてください！ 今の等身大の6期生を観られるのも今しかないと思うので、観に行きましょう！

いやぁ、1日目も良かったよね。1日目が4日目なんじゃないかって思ったもんな……言っている意味分かる（笑）？ 初日で“ドキドキ”じゃなくて「集大成！」みたいな良さがあった。楽しかったね～、ありがとうございました！

＜番組概要＞

番組名：SCHOOL OF LOCK!

パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）

放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/

番組公式X：@sol_info