＜応募〆: 2025/9/26＞【3名】罪悪感ゼロのご褒美アイス！プラントベースアイス「Dolce Ino（ドルチェイーノ）」5個セットをプレゼント！

プラントベースアイス「Dolce Ino（ドルチェイーノ）」で、罪悪感ゼロのご褒美時間を！

株式会社Grand Bleu&Co.が手がける、プラントベースアイス「Dolce Ino（ドルチェイーノ）」が登場！ 約50kcal、脂質1.2gという驚異のスペックを実現しながら、なめらかな口溶けと深みのある味わいを両立。 ノンミルク・ノンエッグ・ノンコレステロール、人工甘味料不使用で、毎日食べても罪悪感ゼロのスイーツです。

■“羅漢果×大豆”×“特許技術”で、ヘルシーなのに濃厚な味わい

「Dolce Ino」は、乳製品や卵を一切使用せず、天然甘味料「羅漢果（ラカンカ）」と大豆を使用した、植物由来の素材と独自の特許製法により、なめらかでクリーミーな食感を実現。

健康意識の高い方やダイエット中の方でも安心して楽しめるアイスとして、SNSでも話題沸騰中です。 パティシエ監修のもと、キャラメル＆ヘーゼルナッツ、抹茶＆ゆずなど、全5種類のフレーバーを展開。 なめらかな口溶けと豊かな風味が、心と体にやさしいご褒美時間を演出します。

■マイナビニュース読者向けにも特別プレゼント企画を実施

今回、マイナビニュースの読者プレゼントとして「Dolce Ino」人気フレーバーセット（5個入り）を3名様にプレゼント！ 「今日だけはいいの！」から「毎日食べてもいいの！」へ。

新感覚のヘルシーアイスをこの機会にぜひご体感ください。

プレゼント内容

商品名 Dolce Ino

人数 3名様 商品詳細 種類：バニラ＆トンカ

キャラメル＆ヘーゼルナッツ

抹茶＆ゆず

ストロベリー＆ラズベリー

エスプレッソラテ キャンペーン名 「2025マイナビニュース読者プレゼント9月第1弾」

※このキャンペーンへのご応募は1名様1回限りとなります。

1回のキャンペーンで複数の賞品を選択することはできません。

同じキャンペーンの賞品は、記事下部の 「関連記事」 にてご確認いただけます。

応募資格

マイナビニュース・ウーマン会員

未登録の方は、ページ下部の「新規会員登録」ボタンをクリックしていただき、会員登録完了後に「このキャンペーンに応募する」ボタンからご応募ください。

抽選対象

下記2点の条件を満たした方

①回答対象アンケートへの回答

応募期間中(～2025/9/26)までに提携アンケートを含む、 マイナビニュースマイページ内に掲載されているアンケート全ての中からいずれか一つに回答された方

※アンケートは こちらから

※読者プレゼントの応募フォームのみご回答された方は抽選対象外となりますのでご注意下さい

②提携アンケート参加の同意

会員登録後、マイページの会員メニューにある 「提携アンケート 参加/解除」ボタンから提携アンケートへの参加をご同意ください。

※既に同意をされている場合、改めてのお手続きは不要です

※応募期間中(～2025/9/26)に提携アンケートの同意を解除をされた場合は抽選対象となりませんのでご注意ください



応募締め切り

2025年9月26日(金) 23:59まで

商品に関するお問い合わせ

Dolce Ino お問合せページ

プレゼント応募や会員登録に関するお問い合わせ

こちらのフォームよりお問い合わせください。

※マイページから応募フォーム以外のアンケート回答が必須になります。回答されていない方は応募の対象外となります。

読者プレゼントへの掲載はこちらよりお問い合わせください。

(提供：株式会社Dolce Ino)