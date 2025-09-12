＜応募〆: 2025/9/26＞【3名】発酵美容で肌バランスを整える！「RICE UP SKIN」シリーズが新登場！洗顔、導入美容液セットをプレゼント！
「RICE UP SKIN」プレゼント企画
1894年創業の老舗化粧品メーカー・株式会社リアルが、発酵美容に着目したスキンケアシリーズ「RICE UP SKIN（ライスアップスキン）」を2025年3月3日に発売！ コメ発酵液※1に「毛穴肌ケア用ビタミンC誘導体」※2をプラスした独自フォーミュラで、肌バランスを整え、肌本来の美しさを引き出します。
■“米発酵美容”×“進化型成分ビタミンC誘導体”で肌にご褒美
「RICE UP SKIN」は、コメ発酵液※1をベースに、年齢に応じたファーストエイジングケアを叶えるスキンケアシリーズで、現代の高ストレス環境にさらされる肌と心のために誕生したブランドです。
コメ発酵液※1には、アミノ酸や糖類など約60種類もの潤い成分が含まれており、水分保持能を高め、後から使う化粧品の潤い効果を高める効果も期待できます。
また、肌荒れを防ぎ、毛穴トラブル肌を整える作用が期待される成分として、「毛穴ケア肌用ビタミンC誘導体」※2や「次世代ヒアルロン酸（保湿成分）」も配合しました。
アルコールフリー・パラベンフリーなど、6つのフリーを叶えながら、肌の水分・油分・角質のバランスを整え、健やかで美しい素肌へ導きます。
■マイナビニュース読者向けにも特別プレゼント企画を実施
今回、マイナビニュースの読者プレゼントとして「RICE UP SKIN」洗顔、導入美容液セットを3名様にプレゼントいたします！ 発酵美容で肌を整え、自分らしく輝くライフウェルネスをこの機会にぜひ体感してください。
■ポアレスフォーミングウォッシュ（洗顔）
キメ細かく弾力のある濃密な泡の洗顔フォーム。
濃密な泡で汚れをしっかり洗い流します。洗い流した後も、肌に残り保湿するヒアルロン酸の“潤いベール”が、肌を包み込み、ジヒドロキシプロピルアルギニンHCI（保湿成分）の“ロングラスティング保湿効果”で洗い上がりしっとりと潤いを保ちます。
■VCリッチセラム（導入美容液）
なめらかなテクスチャーの導入美容液。
洗顔後、化粧水等の前に使用することで、保湿成分が角質層まで浸透しやすい肌に整えます。 成分の70%以上が、アミノ酸や糖類など約60種類もの潤い成分が含まれているコメ発酵液［サッカロミセス／コメ発酵液（保湿成分）］です。
※1 サッカロミセス/コメ発酵液（保湿成分）
※2 ミリスチル3-グリセリルアスコルビン酸（整肌成分）
〇上記の成分がすべての製品に配合されているわけではありません。
プレゼント内容
|商品名
|
RICE UP SKIN スキンケアセット
|人数
|3名様
|価格
|5,478円（税込み）
|商品詳細
|洗顔、導入美容液セット
ポアレスフォーミングウォッシュ（洗顔）
VCリッチセラム（導入美容液）
|キャンペーン名
|
「2025マイナビニュース読者プレゼント9月第1弾」
※このキャンペーンへのご応募は1名様1回限りとなります。
1回のキャンペーンで複数の賞品を選択することはできません。
同じキャンペーンの賞品は、記事下部の「関連記事」にてご確認いただけます。
