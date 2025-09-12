＜応募〆: 2025/9/26＞【2名】爽快マスカットの人気フレーバー！「レッドブル・エナジードリンク グリーンエディション」24本1ケースをプレゼント！
「レッドブル・エナジードリンク グリーンエディション」プレゼント企画
「レッドブル・エナジードリンク グリーンエディション」定番商品として登場！
エナジードリンク市場を牽引するレッドブルが、人気のマスカット味「グリーンエディション」をついに定番商品として販売開始！ 華やかな香りと爽やかな甘さが特徴のこのフレーバーは、これまで期間限定で登場するたびに話題を呼び、Edition史上リピート率No.1を誇る人気商品です。
■“爽快マスカット”×“レッドブルのエナジー”で気分もリフレッシュ
「グリーンエディション」は、マスカットのフルーティーな香りとすっきりとした甘さが絶妙に調和した、飲みやすさ抜群のエナジードリンク。 レッドブルならではのエナジー成分※が、日々のパフォーマンスをサポートしながら、気分までリフレッシュしてくれます。 仕事や勉強、スポーツなど、集中力を高めたいシーンにぴったりの一本です。 ※カフェイン、アルギニン、ビタミンB群などを含む
■マイナビニュース読者向けにも特別プレゼント企画を実施
今回、マイナビニュースの読者プレゼントとして「レッドブル・エナジードリンク グリーンエディション」24本セット1ケースを2名様にプレゼント！ 人気フレーバーをこの機会にぜひ体感して、日常にエナジーと爽快感をプラスしてみませんか？
プレゼント内容
|商品名
|
レッドブル・エナジードリンク グリーンエディション
|人数
|2名様
|価格
|198円（税込み）1本あたり
|商品詳細
|1ケース 24本入り
内容量:250ml（1本）
|キャンペーン名
|
「2025マイナビニュース読者プレゼント9月第1弾」
※このキャンペーンへのご応募は1名様1回限りとなります。
1回のキャンペーンで複数の賞品を選択することはできません。
同じキャンペーンの賞品は、記事下部の「関連記事」にてご確認いただけます。
応募資格
マイナビニュース・ウーマン会員
未登録の方は、ページ下部の「新規会員登録」ボタンをクリックしていただき、会員登録完了後に「このキャンペーンに応募する」ボタンからご応募ください。
抽選対象
下記2点の条件を満たした方
①回答対象アンケートへの回答
応募期間中(～2025/9/26)までに提携アンケートを含む、 マイナビニュースマイページ内に掲載されているアンケート全ての中からいずれか一つに回答された方
※アンケートは こちらから
|※読者プレゼントの応募フォームのみご回答された方は抽選対象外となりますのでご注意下さい
②提携アンケート参加の同意
会員登録後、マイページの会員メニューにある 「提携アンケート 参加/解除」ボタンから提携アンケートへの参加をご同意ください。
※既に同意をされている場合、改めてのお手続きは不要です
※応募期間中(～2025/9/26)に提携アンケートの同意を解除をされた場合は抽選対象となりませんのでご注意ください
応募締め切り
2025年9月26日(金) 23:59まで
商品に関するお問い合わせ
プレゼント応募や会員登録に関するお問い合わせ
こちらのフォームよりお問い合わせください。
※マイページから応募フォーム以外のアンケート回答が必須になります。回答されていない方は応募の対象外となります。
読者プレゼントへの掲載はこちらよりお問い合わせください。
(提供：提供：レッドブル・ジャパン株式会社)