バンダイナムコミュージックは、特撮ドラマ『ウルトラマンオメガ』(2025年7月より放送中)の後期エンディングテーマを、ASH(アッシュ)× MindaRyn(マイダリン)が担当することを9月12日に開催した「TSUBURAYA CONVENTION 2025」前夜祭にて発表した。本楽曲は10月11日より先行配信がスタート、10月22日にシングルが発売する。

後期エンディングテーマ「共鳴レボリューション」は、オープニング主題歌「BRIGHT EYES」を担当したASH、前期エンディングテーマ「Missing Link」を担当したMindaRyn feat. ASHに続き、両者がタッグを組む。

10月より物語の後半戦へ突入する『ウルトラマンオメガ』のED「共鳴レボリューション」は、疾走感あるロックサウンドにASHとMindaRynの力強い歌声が共鳴する一曲で、終盤に向けてさらに物語を盛り上げる。ASHが手がけた作品に寄り添う歌詞と、二人の声が交互に重なり合うサビも聴きどころだ。

さらに、10月22日発売となるシングルのジャケット表紙には、「ヴァルジェネスアーマー」を纏い、ヤリ状の武器「ヴァルジェネスハルバード」を構えるオメガが登場。楽曲とリンクする力強いビジュアルも必見となっている。

なお、9月14日(日・開場15:30/開演16:30/終演19:30予定)に、東京ドームシティ・Kanadevia Hallにて開催される「TSUBURAYA CONVENTION 2025 ／ ULTRAMAN MUSIC LIVE ～ウルトラマン魂2025～」の会場ロビー・CD物販コーナーにて、本CDの予約販売を実施。当日、予約した方に特典「ウルトラマンオメガ・オリジナルダイカットステッカー」(写真・高さ約10㎝)を先着でプレゼントする。

(C)円谷プロ (C)ウルトラマンオメガ製作委員会・テレビ東京