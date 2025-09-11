すかいらーくレストランツが運営するガストは9月11日より、「あなたにガストミート!」フェアを全店で開催する。

999円(税込1,099円)メニュー

同フェアでは、希少部位のステーキやビーフ100%ハンバーグのミックスグリルを999円(税込1,099円)で提供する。開催期間は9月11日～11月19日まで。

「ガストビーフステーキ 希少赤身約100g」(1,099円)は、赤身の中でもやわらかく味の濃い希少部位を厳選し、程よい赤身を残した焼き方、塩コショウの味付けのバランスにもこだわったステーキ。

「ビーフ100%粗挽き肉厚ステーキ風ハンバーグミックスグリル」(989円～1,099円)は、2種類の粗挽きビーフをつなぎの卵やパン粉は使わず、5種のスパイスで仕上げた肉感のあるジューシーハンバーグと、4種のスパイスと醤油でマリネしたチキンの、満足感のある一皿。

「ビーフ100%ねぎと大葉おろしの粗挽き肉厚ステーキ風ハンバーグ」(989円～1,099円)は、ふっくらジューシーハンバーグに、大葉・ねぎ・大根おろしの爽やかさが絶妙にマッチした一品。ポン酢と香味野菜が香り高い、さっぱりと仕立てた和風ハンバーグ。

きのこの芳香な香り漂う3品

ナポリピッツァ職人の井上勇シェフが監修した秋メニューも3品登場する。

「ジューシー若鶏グリル デュクセルソース」(989円～1,099円)は、マッシュルーム・しいたけ・舞茸・ポルチーニ茸・トリュフを煮詰め、バター・白ワイン・牛乳・チーズを加えて煮込むことで旨味を凝縮したデュクセルソースを、パリッとジューシーなチキンと合わせた、秋を感じる一皿。

「6種きのこと炙り生ハムのカルボナーラ」(1,099円)は、デュクセルソースと生クリームをベースとした濃厚ソースに、モチモチの生パスタを合わせた一品。トッピングのしいたけ・舞茸・しめじなど6種のきのこや、炭火仕立ての炙り生ハムを一緒に、卵黄と絡めて味わうことができる。

「3種きのこと炙り生ハムのピザ」(989円)は、特殊製法で挽いた小麦粉に全粒粉を加え、手伸ばし感にこだわった、軽くサクッと歯切れの良い風味豊かなピザ生地に、舞茸・しいたけ・しめじをのせて焼き上げた。卵を崩して、きのこ・チーズ・生ハムの旨味の一体感を楽しめる。

イタリア栗を使用した限定デザート

イタリア栗のしぼりたてモンブランスイーツも3種登場する。

「マロンと珈琲のモンブランパフェ」(690円)は、渋皮マロンとマロンクリーム、サクサクの紅茶風味パイをトッピングした、秋らしいパフェ。ベリーの酸味やコーヒーゼリーのほろ苦さなど様々な味わいが楽しめる。

「マロンと珈琲のモンブランプリンサンデー」(549円)は、自家製プリンに、渋皮マロンとイタリア栗のクリーム、紅茶風味のパイを合わせた一品。

「マロンのしぼりたてモンブランと焼きたてりんごパイ」(790円)は、イタリア栗のしぼりたてモンブランと、ガストの人気デザート「焼き立てりんごパイ」がセットになった一品。