突然ですが、麻婆豆腐は好きですか?

麻婆豆腐

僕は大好きです。

では、レトルトカレーは好きですか?

レトルトカレー

僕は大好きです。

どちらも大好物です。ならば、合わせちゃいましょうよ!

などと、突然言われてもなんのことやらわからないですよね。が、僕、以前から思ってたんです。麻婆豆腐って、市販の素を使わないで作るとなると急にハードルを高く感じてしまいません? けれども実は、ひき肉と豆腐を炒めて、好きな調味料と水気を足して、片栗粉でとろみをつければ、それっぽいものができてしまうんですよ。もちろん、本格〇〇風中華、とかではなく、あくまで自己流のそれっぽいものですが。

たとえば我が家では、小学生の娘がまだ辛いものが苦手なので、鶏ガラスープの素、だし醤油、香りづけにごま油少々、くらいのシンプルな味つけのものをよく作りますが、誰が見たって「麻婆豆腐」と答えてくれるであろうくらいには麻婆豆腐なものができます。

そこでさらに考えたのが、市販の食品の麻婆豆腐への転用。つまり、もっと自由に発想すれば、麻婆豆腐の素と銘打たれた商品以外にも麻婆豆腐の素となりえる食材はあるんじゃないか? ということ。

そこで思いついたのがレトルトカレーだったんですが、これがもう、ばっちりで!

お手頃なレトルトカレーでじゅうぶん

実際に見てもらうのが早いと思うので、作っていきましょう。

レトルトカレー

まずはレトルトカレーをひとつ買ってきます。ぶっちゃけこれから自己責任のもと魔改造をしてしまうので「〇〇屋監修」みたいなこだわりのものでなくていいと思います。今回はスーパーで約90円と激安だった、ハウスの「ビーフカレー 中辛」。これが今日の麻婆豆腐の素となるわけですね。

そうしたらフライパンにサラダ油を薄めにひき、豚ひき肉(牛でも鶏でもあいびきでもいいけど)を炒めます。量は好きなだけで大丈夫なんですが、レトルトカレーひとつなら100gくらいが適量かもしれません。

ひき肉にざっと火が通ったら、レトルトカレー投入!

どばっと

ちなみに僕は辛いものが好きなので、唐辛子も足しています。

全体がよく混ざって温まったら、角切りにした絹豆腐(もちろん木綿でも)を投入!

どさっと

このとき、あんまりカレーのとろみが強いようなら、少し水を足してもいいでしょう。

豆腐を入れたらかき混ぜすぎず、豆腐が崩れないように全体を優しく混ぜながらしばしぐつぐつ。仕上げに、お好みのスパイスなどを足してみるのも楽しいと思います。僕はここで、ガラムマサラを追加してみました。

フィーリングでけっこう

ほら、あっという間に完成!

どうです? 驚くほどにそれっぽいでしょう? あくまで見た目は、ですが。

まぁ、厳密にこれが麻婆豆腐なのか? と言われるとかなり微妙なところではありますが、語源の「麻婆」の部分も、実は麻辣味とは関係なくて、この料理を考えたおばあさんのあだ名だという話もありますし、ここは言いきってしまいましょう。

いただきます

これが非常〜に、いいお酒のつまみになるんですよね。レトルトカレーってごはんにかけると一瞬で食べ終わっちゃいますけど、それがちびちび長持ち系の優秀なおつまみに大変身。選ぶカレーにもよりますが、麻婆豆腐にしてはめずらしくじゃがいもが入っているのもおもしろくて、それでいてきちんと麻婆豆腐感もあるという。

おつまみのみならず、ごはんのおかずにもばっちりだと思うので、気になった方はぜひ一度、お試しあれ。

作りかた(ひとりぶん)

【材料】

・レトルトカレー：1個

・豚ひき肉：100g

・お好みの豆腐：1丁

※すべての分量は目安です。お好みで調整してください。

【作りかた】

1.フライパンに薄く油をひいて挽肉を炒める。

2.レトルトカレーを加え全体をなじませる。このとき、とろみが強すぎるようなら水気を足す。

3.角切りにした豆腐を加えてしばし煮込む。

4.お好みのスパイスやねぎなどを仕上げに加えても。