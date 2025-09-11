コカ･コーラシステムは9月15日、フルーツフレーバー炭酸飲料「ファンタ」ブランドから、「ファンタ フルーツパンチ」(メーカー希望小売価格180円/税別)を全国で発売する。

同商品は、1980年代から1990年代にかけて発売され、多世代にわたり愛され続けたファンタの象徴的なフレーバー。レトロな時代を感じる懐かしい味わいと、複数のフルーツが溶け合った華やかなフレーバーに加え、色鮮やかな液色が特長。「ファンタ マスカット」に続くレトロテイストなデザインのパッケージで登場する。