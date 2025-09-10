日本ケンタッキー・フライド・チキンは9月17日、「にんにく醤油チキン」(330円)を全国のKFC店舗(一部店舗除く)で発売する。

同商品は"にんにく×醤油"の香ばしい風味が魅力。サクサク衣とジューシーなチキンに、にんにく醤油の旨みが絡み合い、食欲を引き立てる仕上がりとなっている。さらに、唐辛子のピリッとした辛みと胡麻の香ばしさがアクセントとなり、奥行きのある味わい。

今年はこのチキンに合わせて、別添ソース「にんにく醤油マヨ」(30円)が新登場。お好みに合わせて量を調整できるので、少しかければ程よいアクセントに、たっぷりかければ"追いにんにく"のガツンとした満足感を味わえる。

単品に加え、セットメニューも販売する。「食べくらべセット」(980円)は、にんにく醤油チキン、オリジナルチキン、選べるサイド1種、ドリンク(M)の組み合わせとなっている。「食べくらべ4ピースパック」(1,490円)は、にんにく醤油チキン2ピース、オリジナルチキン2ピース、選べるサイド1種。「食べくらべ6ピースパック」(2,240円)は、にんにく醤油チキン2ピース、オリジナルチキン2ピース、選べるサイド1種。「追いにんにくセット」(1,000円)は、にんにく醤油チキン、オリジナルチキン、選べるサイド1種、ドリンク(M)、にんにく醤油マヨのセットとなる。