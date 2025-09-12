映画版『オリバーな犬』とTVアニメ『おそ松さん』 のコラボビジュアル公開

俳優のオダギリジョーが監督、脚本、演出、編集を務め、出演もしている映画『THE オリバーな犬、(Gosh!!)このヤロウ MOVIE』(9月26日公開)とTVアニメ『おそ松さん』 の描き下ろしコラボビジュアルが公開となった。

映画版『オリバーな犬』とTVアニメ『おそ松さん』 の描き下ろしコラボビジュアルが公開に

『THE オリバーな犬、(Gosh!!)このヤロウ』は、2021年に俳優のオダギリジョーが脚本、演出、編集を務めNHKで放送されたテレビドラマ。2022年にはシーズン2が放送されたが、この度、映画化され劇場公開される運びとなった。

オダギリ監督のもとに結集したのは、ドラマ版から引き続き主演を務める俳優の池松壮亮、共演に麻生久美子、本田翼、岡山天音、黒木華、鈴木慶一、永瀬正敏、佐藤浩市、嶋田久作、宇野祥平、香椎由宇。そして新メンバーとして吉岡里帆、鹿賀丈史、森川葵、髙嶋政宏、菊地姫奈、平井まさあき(男性ブランコ)、8年ぶりの映画作品となる深津絵里が加わっている。

この度、TVアニメ『おそ松さん』 の描き下ろしコラボビジュアルが公開となった。そこで描かれているのは、映画の重要アイテムである「開けてはいけない不思議なドア」を開いたオリバーが、たどり着いた『おそ松さん』の世界。そこでは、狭間県警の制服を着こなした松野家の6つ子、おそ松、カラ松、チョ ロ松、一松、十四松、トド松たちが待ち受けている――。まさかの"6つ子が県警入り!?"というユニークなシチュエーションと、おそ松ワールドならではの背景が融合した、特別な仕上がりとなっている。

(C)「THE オリバーな犬、(Gosh!!)このヤロウ MOVIE」製作委員会 (C)赤塚不二夫/おそ松さん製作委員会