映画版『オリバーな犬』の本予告が到着 - 深津絵里は8年ぶりの映画出演

俳優のオダギリジョーが監督、脚本、演出、編集を務め、出演もしている映画『THE オリバーな犬、(Gosh!!)このヤロウ MOVIE』(9月26日公開)の本予告映像と本ビジュアルが公開となった。予告編には8年ぶりの映画出演となる深津絵里の姿も。

『THE オリバーな犬、(Gosh!!)このヤロウ』は、2021年に俳優のオダギリジョーが脚本、演出、編集を務めNHKで放送されたテレビドラマ。2022年にはシーズン2が放送されたが、この度、映画化され劇場公開される運びとなった。

オダギリ監督のもとに結集したのは、ドラマ版から引き続き主演を務める俳優の池松壮亮、共演に麻生久美子、本田翼、岡山天音、黒木華、鈴木慶一、永瀬正敏、佐藤浩市、嶋田久作、宇野祥平、香椎由宇。そして新メンバーとして吉岡里帆、鹿賀丈史、森川葵、髙嶋政宏、菊地姫奈、平井まさあき(男性ブランコ)、8年ぶりの映画作品となる深津絵里が加わることが明らかになっている。

続々登場するクセ強キャラの中に8年ぶりの映画出演となる深津絵里の姿も

この度公開された本予告映像は、「世の中には、不思議があふれています」と古畑任三郎ばりに告げるオリバー(オダギリ)の姿から始まる。オリバーと一平(池松)の通常営業のドタバタのやりとりから、怪しげな扉が開き、一気にミステリーなムードへ。赤い扉のその先に広がる不思議な世界は……。スーパーボランティアのコニシさん(佐藤)が海に消えていくのを見た、という目撃情報を元に、一平とオリバーに捜査協力を求めてきた、隣の如月県のカリスマハンドラー・羽衣弥生(深津)。1Door、2Door……次々と開いていく扉とあわせ、溝口(永瀬)が訪れるカラフルな世界や、雷に打たれるコニシさん、そして倒れる羽衣など、奇妙で不可解な映像で畳み掛けてくる。漆原冴子（麻生）をはじめとした鑑識課警察犬係の面々などお馴染みのキャストに加え、漆原の従妹テンちゃん(吉岡)、漆原の父・富章(鹿賀)、溝口の姪っ子・トトちゃん(森川)と、新キャラクターも続々。あなたが見えているその世界は、果たして本物だろうか? そのドアの向こうには、どんな世界が待ち受けているのか……。今秋、最も不可解な事件が幕を開ける。

アートユニット"onnacodomo"による本ビジュアルも公開

あわせて、グラフィックアーティスト野口路加氏と、映像作家せきやすこ氏によるVJ・映像・コラージュアートユニット"onnacodomo"がデザインを手掛けた本ビジュアルも公開となった。ビビットなネオンカラーをバックに、赤い扉から覗くオリバーを個性豊かなキャラクターたちが囲むデザインで、キャラクターの写真がコラージュされたスタイリッシュな仕上がり。どこか"違和感"のある色合いが本作の不思議な世界観を際立たせるビジュアルとなっている。

(C)「THE オリバーな犬、(Gosh!!)このヤロウ MOVIE」製作委員会