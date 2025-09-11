すかいらーくレストランツが運営する「しゃぶ葉」は9月11日より、「秋のきのこと鴨しゃぶフェア」を全店で開催する。(マロニエゲート銀座2店はメニューが一部異なる)

秋のきのこと鴨しゃぶフェア

同フェアでは、鴨肉や6種のきのこなど秋の風情を味わえる厳選食材の食べ放題を提供する。対象コースは「鴨しゃぶ食べ放題コース」と「鴨しゃぶ&国産牛食べ放題コース」。鴨しゃぶ食べ放題コースは、平日ランチが大人2,859円、ディナーは3,519円となる。

鴨しゃぶ食べ放題コース

鴨しゃぶ食べ放題コース料金

本コースで楽しめるメニュー

秋のしゃぶしゃぶを演出するメイン食材「鴨肉」

"ビューティーミート"とも呼ばれる「鴨肉」は、タンパク質や鉄分・ビタミンB1・2など、多くの栄養素を含んでいる。

鴨肉

鴨肉の栄養素

笹の葉のように斜めに薄く切った「細笹ねぎ」が新たに登場。ねぎを軽くだしにくぐらせ、しゃぶしゃぶした鴨肉で巻いて味わうことができる。

「変化するおだし」が初登場

「鰹節香る和風みぞれだし」が新登場。鴨本来の甘みや旨味をしっかりと引き立てるため、鰹だしと鶏だしによるシンプルで素朴ながら、素材の豊潤さや甘みを感じるだしを開発した。

"変化するおだし"を楽しむ3ステップとして、まずはそのままのおだしで味わう。次に、鰹だしパックで時間とともに濃くなる旨味を楽しむ。最後に、濃くなったおだしを別添えの「みぞれおろし」でさっぱりと味を変えて楽しむ方法が提案されている。

鰹節香る和風みぞれだし

新だしを使用したアレンジとして、軽く湯がいたそばを合わせ、鴨やねぎをのせた「鴨南蛮そば」や、中華麺と6種のきのこをトッピングした「きのこたっぷりラーメン」、特製カレーを和風みぞれだしで割り、うどん・鴨・ねぎを合わせた「カレー南蛮うどん」などを楽しむこともできる。

低カロリー食材「きのこ」を6種ラインアップ

"低脂質・低カロリー"なヘルシー食材「きのこ」が、通常ラインアップのしめじ・えのき・きくらげに加え、新たに、茶えのき・クリーム色舞茸・白きくらげが登場。6種のきのこが食べ放題となる。

6種のきのこが登場

イベリコ豚が復活

厳選豚シリーズに「イベリコ豚」が復活。スペインで育てられたやわらかな食感のお肉は、甘みのある脂身が舌にとろけながら、あっさりとした味わいで、口いっぱいに広がる旨味や香りが特長となっている。

イベリコ豚

イベリコ豚の新しい楽しみ方やおいしさを感じられる「芳醇きのこだれ」も新登場。ポルチーニの芳醇な香りと、マッシュルームやきくらげのきのこの旨味を凝縮したつけだれとなる。