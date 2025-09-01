レインズインターナショナルが展開する「牛角」は9月1日～12日の平日限定で、「牛タン塩」半額キャンペーンを全国の牛角店舗(沖縄県および牛角食べ放題専門店、牛角焼肉食堂、牛角成城学園前店を除く)で実施する。さらに、9月10日限定で「上タン塩」を1円で提供する。

牛タン半額

平日限定「牛タン塩」が何皿でも半額

9月10日の「牛タンの日」に合わせ、より多くの人に牛タンの美味しさを楽しんでもらうため、期間限定のキャンペーンを実施する。「牛タン塩」は平日限定で何皿でも半額となり、通常価格1,078円のところ、特別価格539円で提供される。

同商品は、秘伝の塩だれで丁寧に味付けし、ミリ単位で厚みにこだわった"食べやすさ"が特長。薄すぎず厚すぎない絶妙なカットにより、外は香ばしく、中はジューシーで柔らかな食感を実現。レモンだれを合わせることで、さっぱりとした後味がプラスされる。さらに「ねぎミジン」(165円)をたっぷりのせれば爽やかな香りと食感のアクセントが加わり、より一層おいしく味わえる。

9月10日限定「上タン塩」が1円に

「上タン塩」は通常1皿2枚で1,518円のところ、9月10日限定で「1円」(1人1枚限り)で提供する。

同商品は、牛1頭からわずか約8枚しか取れない希少な"タン元"を中心に使用。脂のりが良く柔らかな部位でありながら、厚切りに仕上げてもサクサクとした軽快な歯切れの良さが特長となっている。

これらのキャンペーンは牛角アプリ会員限定となり、公式アプリ内のクーポンを着席時または会計時にスタッフへ提示する必要がある。割引前の飲食代金が税込2,500円以上で利用できる。